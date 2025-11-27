Bucciantini esaltato dal Bologna: "Hanno messo il campo in discesa. Storia da applaudire"
Marco Bucciantini, giornalista sportivo e opinionista di Sky Sport, ha parlato dagli studi dell'emittente satellitare ripartendo dalla vittoria rotonda del Bologna contro il Salisburgo: "Il Bologna in questo momento è piacevolezza, da qualche settimana ha messo il campo in discesa, riesce tutto bello e limpido, tutto è festoso. Una città intera che sogna, una storia da vedere, da ammirare e da studiare, ma soprattutto da applaudire. Perché spingono sempre, in ogni momento e con qualsiasi assetto vogliono fare calcio".
