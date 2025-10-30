Bucciantini: "Napoli, il ko di De Bruyne è un lutto. Cambia il modo di giocare, non di vincere"

L'altro ieri sera è bastata una rete di Anguissa su sviluppo di palla inattiva al Napoli per uscire dal Via del Mare con i tre punti, battendo il Lecce di misura e confermandosi in testa alla classifica. Una partita sicuramente scorbutica, che Eusebio Di Francesco era riuscito a incartare per la prima ora di gioco ad Antonio Conte. Insomma, non un Napoli straripante, ma alla fine tremendamente efficace.

Una caratteristiche che piace a Marco Bucciantini, giornalista, intervenuto ai microfoni di Sky Sport elogiando la formazione di Conte e l'allenatore stesso: "Per come piace a me, ognuno ha una sua maschera, l'assenza di De Bruyne è un lutto, ci soffro tanto. Mi piace sentirlo anche giocare. Però il Napoli da quando c'è Conte ha cambiato molti modi di giocare ma non ha cambiato il modo di vivere le partite".

A me sembra una squadra in transizione ma sempre e comunque in quella direzione pur avendo sempre le stesse scarpe. La strada di Conte è quella, il Napoli ne ha vinte 20 di partite faticose, la squadra è bravissima a farlo. Bisogna vedere cosa succede quando manca Anguissa che ora è il giocatore più forte del Napoli".