TMW Cabal si è allenato in gruppo, ancora lavoro parziale per Vlahovic. Le ultime sulla Juventus

Buone notizie per la Juventus di Luciano Spalletti, attesa dalla trasferta di sabato (ore 18.00) sul campo della Fiorentina. nella giornata odierna, infatti, il difensore Cabal si è allenato in gruppo, così come aveva fatto ieri lo stesso Kelly. Prosegue il lavoro anche per Dusan Vlahovic, che ha lavorato parzialmente in gruppo.

Juventus, le ultime di formazione

Luciano Spalletti per la gara contro la Fiorentina si affiderà al 3-4-2-1: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa verrà riproposto Koopmeiners con Kalulu e Gatti. A centrocampo sulla destra toccherà a Cambiaso, in mezzo agiranno Locatelli e Thuram, mentre a sinistra si muoverà McKennie; sulla trequarti spazio Conceicao e Yildiz. Mentre in avanti resta il dubbio Vlahovic ma la sensazione è che Spalletti non lo rischierà perciò dovrebbe toccare a David.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Yildiz, Conceicao; David.