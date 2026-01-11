Virtus Entella, rinforzo per le fasce: chiuso l'arrivo di Turicchia dalla Juventus
TUTTO mercato WEB
Nuovo arrivo in casa della Virtus Entella. Come riportato da Sky Sport infatti il club ligure ha ormai chiuso per l'arrivo di Riccardo Turicchia dalla Juventus.
Classe 2003, il terzino italiano in questa stagione è in forza alla seconda squadra bianconera in Serie C, la Juventus Next Gen. In questa stagione ha collezionato fino a qui 18 presenze ed una rete in Serie C. Cresciuto a Torino, nella passata stagione ha giocato in prestito al Catanzaro in Serie B, rientrando poi alla base in estate.
Articoli correlati
L'Entella torna a far valere la legge del "Sannazzari": ora il derby per cambiare passo in trasferta
Altre notizie Serie B
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
2 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
4 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile