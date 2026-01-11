Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fabregas l'ha voluto con un anno d'anticipo: a Como scalda i motori l'erede di Nico Paz

Fabregas l'ha voluto con un anno d'anticipo: a Como scalda i motori l'erede di Nico Paz
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 10:08Serie A
Raimondo De Magistris

Dopo tre vittorie consecutive, ll Como ieri pomeriggio ha conquistato un pareggio importantissimo contro il Bologna. Sotto di un gol fino al 90esimo, la squadra di Fabregas ha trovato la rete del pareggio a tempo scaduto grazie a un vero e proprio coniglio dal cilindro estratto da Martin Baturina. Un gol alla Nico Paz se non fosse che il trequartista croato ha nel destro il suo piede preferito, una conclusione a giro dopo aver fatto ammattire Sulemana che ha tolto le ragnatele da sotto il sette e ha tenuto a debita distanza la squadra di Vincenzo Italiano. "Abbiamo cambiato tattica tre volte, poi alla fine ti fa vincere una giocata individuale incredibile, Baturina ha fatto un gol incredibile", ha dichiarato al termine del match Cesc Fabregas al settimo cielo per la rete realizzata dal suo numero 20.

Martin Baturina con Jesus Rodriguez è stato l'acquisto più oneroso in una estate in cui gli investimenti definiti sul mercato dal Como hanno superato i cento milioni di euro. Diciotto i milioni di euro spesi più sette di bonus per uno dei migliori talenti del calco croato, per un trequartista che nelle idee di Fabregas prenderà il posto di Nico Paz a partire dalla prossima estate. "Lui è un grande ragazzo, è arrivato come l'erede di Modric e questo alcune volte non ti aiuta. Pensi che sia già tutto fatto. E invece no, devi venire qui e in un campionato italiano molto fisico e dove non hai il tempo di pensare. Quando comincerà a trovare il suo spazio e l'abitudine di giocare costantemente in Italia sarà molto meglio", ha detto ieri Fabregas.

Baturina questa continuità citata da Fabregas comincerà a trovarla dalla prossima stagione, dopo che il Real Madrid avrà riportato Nico Paz in Spagna per la cifra già concordata di nove milioni di euro. Però anche da questi particolari si vede un grande allenatore: il manager spagnolo già la scorsa estate sapeva che verosimilmente quella in corso sarebbe stata l'ultima annata del 10 argentino in riva al Lago e allora ha deciso di muoversi con largo anticipo acquistando un anno prima il suo erede. Quel Baturina che sta vivendo una stagione di apprendistato e adattamento da alternativa a Nico Paz per poi, una volta pronto, raccoglierne l'eredità.

Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
