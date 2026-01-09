Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Juventus-Cremonese (Lunedì 12 gennaio, ore 20.45, arbitra Feliciani, diretta tv su DAZN).

Come arriva la Juventus.

Luciano Spalletti confermerà in gran parte la formazione che ha battuto il Sassuolo. Il tecnico di Certaldo si affiderà al 4-2-3-1: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa sulla destra agirà Kalulu, in mezzo spazio a Bremer e Koopmeiners, mentre a sinistra giocherà Cambiaso. A centrocampo spazio a Locatelli e Thuram. Sulla trequarti il principale interrogativo riguarda le condizioni di Francisco Conceicao, che dovrebbe essere ancora assente: se sarà così, al suo posto ci sarà nuovamente Miretti al fianco di McKennie e Yildiz. In attacco sarà confermato David. Da Torino, Camillo Demichelis

Come arriva la Cremonese.

Davide Nicola deve ancora fare a meno di Collocolo: in difesa non dovrebbero esservi novità rispetto all’ultima uscita, con Baschirotto tra Terracciano e Bianchetti davanti all’ex bianconero Audero. Sulla fascia destra dovrebbe tornare invece titolare Barbieri, altro ex della partita, con Floriani Mussolini che a quel punto agirebbe sulla sinistra. In mezzo si dovrebbe rivedere Zerbin dall’inizio, possibile chance anche per Vandeputte, che insidia Grassi e Johnsen. Davanti ancora spazio alla coppia formata da Bonazzoli e Vardy: scalpita l’ex granata Sanabria.