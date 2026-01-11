Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, prosegue la 21ª giornata: occhi puntati su Lecco-Triestina e Casertana-Benevento

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 09:19Serie C
Alessandra Stefanelli

La domenica della 21ª giornata di Serie C propone un programma ricco di incroci interessanti nei tre gironi, con punti pesanti in palio per alta e bassa classifica. Nel Girone A riflettori puntati su Lecco-Triestina, sfida delicata per i padroni di casa in ottica playoff, mentre Novara-Dolomiti Bellunesi e Alcione Milano-Cittadella mettono in palio punti preziosi per restare agganciati alla zona nobile. Da seguire anche Virtus Verona-Arzignano, confronto diretto in chiave salvezza.

Nel Girone B spicca Livorno-Juventus Next Gen, con gli amaranto a caccia di continuità e i giovani bianconeri in crescita. Interessanti anche Carpi-Pianese, sfida tra squadre in buon momento, e Perugia-Bra, gara cruciale per rilanciarsi.

Nel Girone C il match clou è Casertana-Benevento, vero big match di giornata, mentre Catania-Cavese e Monopoli-Siracusa possono incidere sugli equilibri della zona playoff.

SERIE C - 21ª GIORNATA
GIRONE A
Albinoleffe-Pro Vercelli 2-1
32' Comi (PV), 67' Sali (A), 90'+1 De Paoli (A)
Giana Erminio-Renate 0-1
34' Karlsson
Vicenza-Ospitaletto 1-0
5' Cuomo
Union Brescia-Trento 2-1
20' Cazzadori (B), 45' Dalmonte (T), 50' Silvestri (B)

Sabato 10 gennaio
Pergolettese-Lumezzane 0-2
37' Mancini, 64' Caccavo
Pro Patria-Inter U23 1-2
4', 26' rig. La Gumina (I), 91' Desogus (P)
Domenica 11 gennaio
Ore 14.30 - Alcione Milano-Cittadella
Ore 14.30 - Novara-Dolomiti Bellunesi
Ore 14.30 - Virtus Verona-Arzignano Valchiampo
Ore 17.30 - Lecco-Triestina

Classifica: Vicenza 53*, Union Brescia 42*, Lecco 38, Cittadella 35, Renate 31*, Inter U23 31*, Trento 30*, Alcione Milano 30, Pro Vercelli 27*, Giana Erminio 26, Lumezzane 26*, Arzignano Valchiampo 24, AlbinoLeffe 24*, Dolomiti Bellunesi 24, Ospitaletto 23*, Novara 22, Virtus Verona 18, Pergolettese 15*, Pro Patria 12*, Triestina -2

* una gara in più
N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Ascoli-Ternana 1-0
64' D'Uffizi
Torres-Campobasso 2-2
15' Mastinu (T), 44' Martina (C), 90'+3 Celesia (C), 90'+11rig. Diakitè

Sabato 10 gennaio
Ravenna-Forlì 0-0
Domenica 11 gennaio
Ore 12.30 - Livorno-Juventus Next Gen
Ore 14.30 - Carpi-Pianese
Ore 17.30 - Arezzo-Pontedera
Ore 17.30 - Perugia-Bra
Ore 17.30 - Sambenedettese-Gubbio
Ore 20.30 - Pineto-Guidonia Montecelio

Riposa: Vis Pesaro

Classifica: Arezzo 43, Ravenna 42*, Ascoli 37*, Pineto 31, Vis Pesaro 27, Campobasso 27*, Guidonia Montecelio 27, Ternana 26*, Carpi 26, Pianese 26, Juventus Next Gen 24, Forlì 25*, Livorno 19, Gubbio 19**, Sambenedettese 19, Perugia 18, Bra 16, Torres 15*, Pontedera 14

* una gara in più
** una gara in meno
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Audace Cerignola-Potenza 4-0
21' Gambale, 24' Parlato, 56' D'Orazio, 62' Ligi
Latina-Trapani 2-1
21' e 36'rig. Parigi (L), 30' Salines (T)

Sabato 10 gennaio
Crotone-Team Altamura 0-1
77' Curcio
Sorrento-Foggia 2-1
42' Bevilacqua (F), 45'+1 Sabbatani (S), 87' Shaw (S)
Domenica 11 gennaio
Ore 12.30 - Casarano-Atalanta U23
Ore 14.30 - Catania-Cavese
Ore 14.30 - Monopoli-Siracusa
Ore 17.30 - Casertana-Benevento
Lunedì 12 gennaio
Ore 20.30 - Giugliano-Picerno
Ore 20.30 - Salernitana-Cosenza

Classifica - Benevento 44, Catania 42, Salernitana 38, Casertana 38, Cosenza 36, Monopoli 30, Crotone 28*, Audace Cerignola 28*, Casarano 28, Potenza 26*, Sorrento 24*, Team Altamura 23*, Atalanta U23 22, Latina 22*, Cavese 21, Siracusa 21, Trapani 19*, Foggia 19*, Giugliano 16, Picerno 15

* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

