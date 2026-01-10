Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus Women, Rosucci: "Questa finale è un appuntamento con la storia"

Juventus Women, Rosucci: "Questa finale è un appuntamento con la storia"
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 13:19Calcio femminile
Camillo Demichelis

Martina Rosucci, centrocampista della Juventus Women, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Roma. TuttoMercatoWeb.com ha riportato in diretta le parole della centrocampista bianconera.

Come si prepara una finale?
“Abbiamo finito l’anno bene, era importante vincere e farlo così in Coppa Italia che è una competizione a cui teniamo molto. Siamo tornate entusiaste, con voglia di lavorare ed è bello iniziare l’anno con una finale, è stimolante. In vacanza era un pensiero ricorrente che mi rendeva felice. Abbiamo lavorato bene, siamo pronte per questa partita. Non ci sono calcoli da fare, servirà la voglia di vincere e di portare a casa il trofeo”. 

Sull'addio di Cascarino?
“Casca è una ragazza fantastica e sono contenta che vada in un campionato importante. Le è mancato miutaggio perché tornare dopo un infortunio non è semplice. Le faccio un in bocca al lupo grande, ci mancheranno i suoi modi di essere”.

Sulla Roma? 
“La Roma è forte, se sono davanti a noi in campionato c’è un motivo. Sarà una partita aperta e loro sono forti. Noi lo siamo altrettanto e vogliamo dimostrarlo in finale”. 

Prima vera sfida alla Roma?
“Credo che quando si sfida la Roma è sempre una partita vera, oltre il momento e le situazioni o condizioni. Si scontrano squadre che negli ultimi anni si sono scontrate un milione di volte. La cosa diversa è che è una finale, è diversa dal campionato. La finale l’abbiamo già giocata in Women’s Cup quindi è più di una partita vera ma lo dico indipendentemente dalla Roma o qualsiasi squadra”. 

Cosa dirai alla tue compagne prime della finale?
“Alle ragazze non ho ancora detto nulla, ognuna vive singolarmente e personalmente l’avvicinamento. Prima della partita dico sempre qualcosa, ma in realtà quando è una finale c’è poco da dire. Sono contenta siano stati venduti 4 mila biglietti e giocare nel centro Italia offre opportunità, coinvolgere le famiglie è importante, è importante espanderci. Sono contenta abbiano risposto presente, oltre che una bella finale sarà una bella giornata per il calcio femminile”.

Cosa ti porti dalla finale di Women's Cup?
“Una partita a sè, partire forte e indirizzarla fa la differenza. Abbiamo fatto sin dai primi minuti questo in Women’s Cup. Dare la sensazione di esserci e volerla vincere in ogni contrasto e secondo della gara. Viviamo per questi momenti e giorni che sono appuntamenti con la storia. Quando puoi aggiungere un trofeo in bacheca con la tua società devi darci valore”. 

Ti emozioni ancora a giocare una finale?
“La sento di più, molto di più. Da piccola alle prime finali forse non ci pensavo lo fosse ma le giocavo. L’emozione cresce andando avanti perché capisci il valore di certe giornate e partite. Forse hai meno pressione. Facevo il conto con Sara (ufficio stampa ndr) prima ed è la dodicesima finale che giochiamo alla Juve. Un appuntamento con la storia ma si da più valore”. 

