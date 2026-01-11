Ecco Pellegrino: Bernabé inventa, l'argentino segna. Parma avanti 2-1 sul campo del Lecce
Il Parma ribalta la sfida al Via del Mare. La squadra di Carlos Cuesta firma il sorpasso sul Lecce con Mateo Pellegrino. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Bernabé pennella un pallone delizioso per la testa dell'attaccante argentino che sul primo palo supera Falcone.
