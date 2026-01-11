Lecce in dieci: espulso Banda che lascia il campo in lacrime, decisivo l'intervento dal VAR
Cambia la partita al Via del Mare. Lameck Banda interviene con il piede a martello sulla caviglia di Delprato. Il direttore di gara ammonisce inizialmente l'esterno d'attacco del Lecce ma, dopo essere stato richiamato dal VAR, va all'on-field review. Dopo la revisione cambia il colore del cartellino con il Lecce che, in vantaggio 1-0 sul Parma, resta in dieci uomini. Il numero 19 giallorosso esce dal campo in lacrime.
