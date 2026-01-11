Ufficiale Napoli Women, dal Brondby arriva l'attaccante Laura Faurskov. Accordo fino al 2028

Classe 2002, ala sinistra e attaccante, mancina naturale, Laura Høgh Faurskov è una nuova calciatrice del Napoli Women!

Arriva a titolo definitivo dal Brøndby e fa parte della nazionale danese Under 23: si unisce al club con grande voglia di crescere e mettersi in gioco in Serie A Women.

“Sono davvero felice e orgogliosa di entrare a far parte del Napoli Women. Sin dalle prime conversazioni ho percepito fiducia e ambizione da parte del club, e questo ha reso la mia decisione molto semplice. Napoli ha un’identità forte e un progetto chiaro, e sono entusiasta di farne parte. Per questa stagione mi aspetto tanto lavoro e crescita, sia come squadra che a livello personale. Il mio obiettivo è aiutare e supportare il gruppo il più possibile, dentro e fuori dal campo. Voglio continuare a migliorare, essere costante e spingermi sempre oltre. Quello che attendo con più entusiasmo è indossare la maglia azzurra del Napoli, giocare davanti ai tifosi e vivere la passione che circonda questo club. Non vedo l’ora di iniziare questo percorso e dare il massimo ogni giorno per il Napoli Women.”

Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 e indosserà la maglia numero 14.