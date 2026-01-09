Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni: Noslin centravanti, rientra Giovane dal 1'

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Hellas Verona-Lazio (Domenica 11 gennaio, ore 18, arbitra Guida, diretta tv su DAZN e SKY).

Come arriva l'Hellas Verona.

Zanetti può fare altri cambi nelle rotazioni viste nel turno infrasettimanale. Dopo il turno di riposo Nelsson può tornare al centro della difesa, con Unai Nunez e Bella-Kotchap, davanti a Montipò. L'ex Roma è in ballottaggio con Valentini, che ha ben figurato a Napoli. In avanti può rientrare Giovane dal primo minuto, con Orban in vantaggio su Mosquera. Akpa-Akpro ancora out, Niasse in vantaggio su Serdar come mezz'ala destra, per affiancare Al Musrati (che si gioca il posto con Gagliardini) e Bernede. Bradaric può essere riproposto a piede invertito sulla destra, con Frese a sinistra nel 3-5-2 gialloblu. Da Verona, Daniele Najjar

Come arriva la Lazio.

Tra i biancocelesti saranno convocati i nuovi acquisti Petar Ratkov e Kenneth Taylor, anche se difficilmente giocheranno dal primo minuto. L’olandese ha qualche chance di giocare in un centrocampo che dovrà fare a meno di Basic e non potrà più contare su Guendouzi. Davanti a Provedel tornerà Marusic sulla destra dopo la squalifica con la Fiorentina e il rinnovo di contratto ufficializzato ieri. A completare la difesa ci sarà la Pellegrini sulla sinistra e la coppia titolare composta da Gila e Romagnoli. A centrocampo in regia ci sarà ancora Cataldi, con Vecino e Belahyane in vantaggio sul neo acquisto Taylor. In attacco Cancellieri si sposterà a sinistra vista la squalifica di Zaccagni, Isaksen a destra e Noslin al centro dell’attacco. Da Roma, Lorenzo Beccarisi