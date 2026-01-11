Ufficiale Napoli Woman, dal Kolding arriva la bosniaca Emma Veletanlic

Classe 2003 e alta 183 cm, Emma Veletanlic arriva al Napoli Women dal Kolding, club della massima serie danese. Di doppia nazionalità danese-bosniaca, è parte della nazionale maggiore della Bosnia-Erzegovina.

Difensore centrale strutturata e con grandi potenzialità, si affaccia per la prima volta a un’esperienza calcistica all’estero con ambizione e voglia di crescere. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e vestirà la maglia numero 5.

“Sono incredibilmente orgogliosa e grata di aver firmato con il Napoli Women. È un grande passo per me, e la mia prima esperienza fuori dal mio Paese, il che lo rende ancora più speciale. Non vedo l’ora di entrare a far parte del club, abbracciare una nuova cultura e contribuire sia in campo che fuori.

Ho grandi aspettative per questa stagione: voglio continuare a crescere come giocatrice, aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi e spingermi sempre oltre. Sono entusiasta delle sfide che mi aspettano e dell’opportunità di rappresentare il Napoli con orgoglio.”