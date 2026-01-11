Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Fiorentina-Milan (Domenica 11 gennaio, ore 15, arbitra Massa, diretta tv su DAZN).

Come arriva la Fiorentina.

Squadra che convince non si cambia, per questo Paolo Vanoli dovrebbe confermare gran parte dell'undici visto mercoledì sera all'Olimpico. La novità può essere un cambio di modulo, con il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1. La difesa non verrà toccata, con Dodo e Gosens sulle corsie esterne e la coppia formata da Pongracic e Comuzzo a schermare la porta di capitan De Gea. A centrocampo non si può fare a meno di questo Fagioli, così come di Mandragora, mentre c'è un Solomon che scalpita e che potrebbe essere spostato nel ruolo di esterno sinistro al posto di Ndour. L'out di destra sarà ancora una volta occupato da Parisi, mentre al centro si posizionerà Gudmundsson. In attacco si rivedrà dal 1' Moise Kean, perfettamente recuperato dal fastidio fisico che lo aveva tenuto fuori contro la Lazio. Da Firenze, Niccolò Righi

Come arriva il Milan.

Massimiliano Allegri dovrà fare a meno dello squalificato Fikayo Tomori: al suo posto, da braccetto destro, riecco Koni De Winter; completeranno la retroguardia, davanti a Mike Maignan, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. A centrocampo l'unico certo del posto sembra essere Alexis Saelemaekers, con Jashari che farà riposare Modric e Estupinan al posto di Bartesaghi sulla sinistra. Nel ruolo di mezz'ali, Loftus-Cheek tornerà titolare al posto di Fofana, mentre sulla sinistra Rabiot è in dubbio dopo una botta presa in allenamento: se il francese non dovesse farcela giocherà Ricci. Davanti, nonostante il recupero di Christopher Nkunku, ci sarà la prima da titolare per Niclas Fullkrug accanto a Christian Pulisic, con Rafa Leao non al meglio e pronto ad entrare solo a gara in corso. Da Milano, Antonello Gioia