Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Podcast TMW

L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare

L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutareTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 15:00Podcast TMW
Marco Conterio
TuttoMercatoWeb in Podcast
Ascolta il podcast
TMW Radio / TuttoMercatoWeb in Podcast
00:00
/
00:00

L'Udinese è riuscita a strappare al Milan un talento che in Sudamerica erano convinti che sarebbe andato a una delle grandi d'Inghilterra (Manchester City o Chelsea), iniziando con un prestito a uno dei club del gruppo con un futuro certo poi alla casa madre. Invece i friulani sono stati bravissimi a chiudere per Juan Arizala.

Vi raccontiamo tutto sul talento classe 2005 preso dall'Independiente de Medellin per 3 milioni di euro nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

L'ufficialità dell'Udinese: il comunicato del club
Ufficiale il primo acquisto per l'Udinese in questa finestra di calciomercato invernale 2026. Come da previsione, la società friulana ha tesserato il terzino sinistro colombiano Juan Arizala (20 anni), prelevato a titolo definitivo dall'Independiente de Medellin per circa 3 milioni di euro. Di seguito la nota ufficiale mediante la quale l'Udinese ha comunicato l'acquisto di Arizala: "Corsa, tecnica e potenza per la corsia sinistra dell'Udinese. Juan David Arizala è un nuovo giocatore bianconero. Arriva a titolo definitivo dall'Independiente di Medellin ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Il colombiano è l'emblema dell'esterno moderno, adatto a disimpegnarti in tutti i ruoli da laterale, come quinto ma anche come terzino in una linea a quattro e, all'occorrenza, da esterno alto".

Articoli correlati
Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Altre notizie Podcast TMW
L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare Podcast TMWL'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus Podcast TMWComolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato Podcast TMWCosì Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore Podcast TMWIl peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma Podcast TMWCome ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo... Podcast TMWJuventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto... Podcast TMW Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Podcast TMWFiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Beffa clamorosa subita dal Milan. E Allegri tira in ballo gente (molto) in alto
3 Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
4 Pavlovic 'distrugge' il dischetto e Tomori sbeffeggia Stanciu: polemiche dopo Milan-Genoa
5 Bento al Genoa, De Rossi: "Scelta mia. Leali sapeva che avremmo cercato un altro portiere"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Bove, finalmente ci siamo. Vicina la risoluzione con la Roma, lo aspetta il Watford
Immagine top news n.1 Lotito sul caos arbitri: "Sistema non più credibile. Anche la politica è attenta alla questione"
Immagine top news n.2 Fiorentina, ecco Brescianini. Il giocatore è arrivato al Viola Park: le immagini
Immagine top news n.3 Guendouzi-Fenerbahce appena fuori dalla top ten. Lazio, ecco le dieci cessioni record
Immagine top news n.4 Rigore in Lazio-Fiorentina, Sozza sarà fermato. Promosso Marchetti per Napoli-Verona
Immagine top news n.5 Classifiche a confronto: +2 Inter, -3 Napoli! Como inarrestabile, sta calando il Bologna
Immagine top news n.6 Stato di forma: vola l'Inter di Chivu! Sorride Spalletti, giù dal podio Milan e Napoli
Immagine top news n.7 Roma, finalmente Raspadori: accordo trovato grazie al pressing di Massara
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.2 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.3 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.4 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Arbitri e VAR nel caos in Serie A, il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Guidonia, Lucchesi: "Servono regole forti a livello federale per impedire certe situazioni"
Immagine news Serie C n.3 Marcolini: "Vicenza formidabile, non avrà problemi. Negli altri gironi lotta aperta"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, la Flop 20 dopo 19 giornate: Sohm è il peggior giocatore del girone d'andata
Immagine news Serie A n.2 Adesso c'è anche l'annuncio: Omri Gandelman è un nuovo giocatore del Lecce
Immagine news Serie A n.3 Genoa, nuovo prestito per il portiere Stolz. Fatta con gli austriaci del Grazer AK 1902
Immagine news Serie A n.4 Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Immagine news Serie A n.5 Serie A, la Top 20 dopo 19 giornate: Pulisic è il miglior giocatore del girone d'andata
Immagine news Serie A n.6 Bove, finalmente ci siamo. Vicina la risoluzione con la Roma, lo aspetta il Watford
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Mignani: "La prima dell'anno può riservare sorprese. Mercato? Qualcosa serve"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Dionigi: "Col mercato bisogna convivere. Ma non deve mancare la professionalità"
Immagine news Serie B n.3 Samp, Gregucci: "Coda e Brunori insieme? Sta a noi metterli nelle condizioni giuste"
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Stroppa: "Nel '26 vogliamo migliorare sempre di più. Mercato? Parlerò solo alla fine"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Gregucci: "Siamo sempre fra purgatorio e inferno. Non perdiamo umiltà"
Immagine news Serie B n.6 SudTirol, termina l'esperienza di Italeng. Il calciatore fa ritorno all'Atalanta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Campobasso, si accende il mercato per Cerretelli: il centrocampista piace a Gubbio e Livorno
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, arriva l'attaccante Lonardo dall'Atalanta Under 23
Immagine news Serie C n.3 Picerno, c'è il rinnovo col portiere Marcone: ha firmato per un'altra stagione
Immagine news Serie C n.4 Crotone, arriva l'esterno offensivo Energe. Arriva a titolo definitivo dal Picerno
Immagine news Serie C n.5 Casarano, arriva un rinforzo per la difesa: è Giraudo del Perugia. Il comunicato
Immagine news Serie C n.6 Audace Cerignola, dalla Lazio arriva Di Tommaso. Era alla Casertana
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Bologna, Italiano cerca la svolta ma Fabregas vola in casa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Supercoppa Femminile, Cappelletti: "Sfida che parla di uguaglianza e inclusione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Tutto pronto per la ripartenza del calcio femminile: domenica la Supercoppa fra Juve e Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Battineschi: "Rinnovo è stato un bel segnale. Siamo un gruppo multiculturale"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio, in arrivo un innesto in mezzo al campo. È la svedese Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, si allontana l'arrivo di Denton dal West Ham. C'è il sorpasso del Bay FC
Immagine news Calcio femminile n.6 Nuovo innesto dalla Scandinavia per il Napoli Women: ecco la terzina Kjolholdt
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)