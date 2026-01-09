Podcast TMW L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare

L'Udinese è riuscita a strappare al Milan un talento che in Sudamerica erano convinti che sarebbe andato a una delle grandi d'Inghilterra (Manchester City o Chelsea), iniziando con un prestito a uno dei club del gruppo con un futuro certo poi alla casa madre. Invece i friulani sono stati bravissimi a chiudere per Juan Arizala.

Vi raccontiamo tutto sul talento classe 2005 preso dall'Independiente de Medellin per 3 milioni di euro nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

L'ufficialità dell'Udinese: il comunicato del club

Ufficiale il primo acquisto per l'Udinese in questa finestra di calciomercato invernale 2026. Come da previsione, la società friulana ha tesserato il terzino sinistro colombiano Juan Arizala (20 anni), prelevato a titolo definitivo dall'Independiente de Medellin per circa 3 milioni di euro. Di seguito la nota ufficiale mediante la quale l'Udinese ha comunicato l'acquisto di Arizala: "Corsa, tecnica e potenza per la corsia sinistra dell'Udinese. Juan David Arizala è un nuovo giocatore bianconero. Arriva a titolo definitivo dall'Independiente di Medellin ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Il colombiano è l'emblema dell'esterno moderno, adatto a disimpegnarti in tutti i ruoli da laterale, come quinto ma anche come terzino in una linea a quattro e, all'occorrenza, da esterno alto".