Carrarese, Abiuso: "Battere il Bari fondamentale sia per il morale che per la classifica"

Vittoria di spicco per la Carrarese ieri al 'Dei Marmi' contro il Bari di Vincenzo Vivarini. Un successo di misura che porta la firma di Fabio Abiuso.

“Vittoria fondamentale, sia per il morale che per la classifica - spiega l'attaccante nel postpartita -. Dal punto di vista personale sono ovviamente felice per il goal, ma ancor più felice di aver trovato una rete, che si é rivelata decisiva per la vittoria della squadra. Ad ogni modo, pensando di settimana in settimana, spero, da qui a fine stagione, di poter contribuire con le mie reti ad altre vittorie di questo gruppo, al fine di raggiungere quanto prima i nostri obiettivi stagionali.

Comunque, ho avuto diverse occasione da goal, su alcune delle quali avrei certamente potuto essere più incisivo, quindi, non nego come tra i miei obiettivi ci sia anche quello di migliorare ed essere più cinico sotto porta.

Comunque, tutti noi conoscevamo l’importanza della partita, ma l’abbiamo preparata bene durante la settimana e abbiamo dimostrato sul campo di volere a tutti i costi questa vittoria.

Siamo tutti contenti di aver iniziato l’anno nel migliore dei modi, chiudendo, al contempo un girone d’andata tutto sommato positivo.

Adesso dovremo continuare a lavorare con questa dedizione e mentalità, nell’ottica di riuscire a trovare anche una maggiore continuità in termini di risultati.”