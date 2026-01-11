Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Gallo al Menti fa 11 su 11: Vicenza, che fame di riscatto dopo l'estenuante duello con il Padova

TUTTO mercato WEB
© foto di Andrea Rosito
Daniele Najjar
Oggi alle 12:04
Daniele Najjar

Con la vittoria centrata ieri contro l'Ospitaletto (per 1-0, rete di Cuomo dopo 5 minuti) il Vicenza ha consolidato ulteriormente il proprio primato in classifica. L'Union Brescia ha risposto imponendosi per 2-1 sul Trento, ma rimane a 11 lunghezze di distanza.

Impressionante il cammino della squadra di Fabio Gallo fra le mura del Menti: 11 vittorie in altrettante gare. Nel girone A di Serie C i veneti sono saldamente al comando della classifica con 53 i punti raccolti in 21 gare di campionato, frutto di 16 vittorie, 5 pareggi e nessuna sconfitta. Il Vicenza ha il miglior attacco, con 35 reti realizzate, ma anche la miglior difesa: appena 11 i gol subiti.

L'anno scorso si è concluso in modo decisamente amaro per i biancorossi, estenuati dalla sfida all'ultima vittoria contro il Padova, che poi ha avuto la meglio. Non sono bastati 83 punti nella passata stagione per trionfare e tornare in Serie B, visto che i biancoscudati si sono spinti fino a 86 ed i playoff alla fine hanno detto male al Vicenza, che però con Fabio Gallo al posto di Stefano Vecchi in panchina è ripartito con la fame di chi vuole riprendersi ciò che sente gli sia stato tolto, ben oltre i propri demeriti.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
