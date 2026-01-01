Sfortuna Tiago Gabriel: autogol del difensore del Lecce e il Parma riequilibra il punteggio
Punteggio riequilibrato al Via del Mare. Il Parma, in superiorità numerica per il rosso a Banda, trova la rete dell'1-1. Bernabé effettua un cross velenoso verso il centro dell'area, Tiago Gabriel è sfortunato ad impattare il pallone con la testa e a prolungarlo alle spalle di Falcone.
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
