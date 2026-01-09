TMW Radio Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti

Inter-Napoli è già decisiva per le sorti della corsa allo Scudetto. E a parlarne a TMW Radio sono gli opinionisti del giorno.

Stefano Impallomeni: "Ci arriva meglio l'Inter ma non significa nulla, lo abbiamo visto all'andata. Il Napoli poi meritò di vincere. Sono scontri diretti e l'Inter non è andata benissimo ma stavolta è favorita, perché nelle rotazioni è uscita meglio nel turno infrasettimanale. Dopo aver fatto tanto e bene in emergenza, poi qualcosa paghi. Vedremo come tornerà Neres, l'Inter invece ha fatto riposare diversi elementi e può dare una mano in vista di questa sfida. E credo vogliano rifarsi del ko del Maradona. E' più decisiva per il Napoli che per l'Inter, perchè se perde si fa dura".

Daniele Garbo: "Se vince l'Inter il campionato è quasi finito per quanto riguarda la lotta scudetto, perché il Napoli scenderebbe a meno sette. Di sicuro è una gara più delicata per gli azzurri e penso che Conte cercherà di non offrire ripartenze ai nerazzurri. Mi aspetto una partita molto chiusa, cercando di ripartire in contropiede con Neres e Hojlund. Di certo ci arriva meglio l'Inter ed è favorita, ma Conte saprà trovare delle soluzioni".

Massimo Bonanni: "Conosco Conte e non Chivu, credo che per il Napoli sia di fondamentale importanza non perdere. Mi aspetto una partita alla Conte, battagliera, una squadra gagliarda, tosta, che sa che non deve perdere perché si gioca lo Scudetto. E' una partita decisiva".

Simone Braglia: "Chivu una sorpresa? Per come ha condotto finora la squadra credo sia arrivato con tanta umiltà e ad entrare nella testa dei giocatori, che potevano anche far da soli. E' stato bravissimo nel gestire il gruppo, però credo che l'esperienza di Conte conti tanto in questa partita e può fare la differenza. E' una squadra inferiore leggermente all'Inter ma è comunque di tutto rispetto. Per me venderà cara la pelle a San Siro".

Massimo Orlando: "Vedo l'Inter talmente dominante che faccio fatica a pensare che anche un buonissimo Napoli possa fermarla. E' impressionante, meglio di come giocava con Inzaghi. Ha fatto un lavoro sulla testa dei giocatori importante, vedo in grande condizione l'Inter, gioca il miglior calcio di tutti, crea tanto, Lautaro è impressionante. Solo Conte con la sua intelligenza tattica può mettere in difficoltà l'Inter".