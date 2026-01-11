Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Podcast TMW

Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa

Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 10:04Podcast TMW
Marco Conterio
TuttoMercatoWeb in Podcast
Ascolta il podcast
TMW Radio / TuttoMercatoWeb in Podcast
00:00
/
00:00

Un acquisto passato sin troppo sotto traccia. Perché il valore assoluto era già altissimo e quel che sta facendo sul campo è letteralmente da grandissimo giocatore. Manuel Akanji si sta dimostrando decisamente uno dei migliori acquisti dell'ultima estate di calciomercato. Un'intuizione firmata Piero Ausilio, un arrivo che l'Inter ha completato non certo nella prima fase del mercato ma solo allo scadere. Ma che sta guidando il nuovo ciclo della nuova difesa nerazzurra.

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Il comunicato del 1 settembre
Dopo il deposito del suo contratto avvenuto il 1 settembre nei tempi prestabiliti, ecco il comunicato ufficiale dell'Inter relativo all'acquisto dal Manchester City del difensore Manuel Akanji: "Nella vita ci sono momenti in cui ci si trova di fronte sfide apparentemente impossibili, montagne da scavalcare che appaiono insormontabili: ci sono situazioni in cui calma e serenità si rivelano alleate irrinunciabili, qualità che permettono di trovare forze impetuose a volte quasi dimenticate. Così si è sviluppata la vita e la carriera di Manuel Obafemi Akanji, nuovo difensore nerazzurro, capace di immaginare vie e sentieri nuovi dentro e fuori dal campo anche davanti a percorsi accidentati. Nato a Wiesendangen nel canton Zurigo in Svizzera il 19 luglio 1995, Manuel è cresciuto da sempre immerso nel mondo dello sport. Mamma Isabel è una ex tennista svizzera, mentre papà Abimbola è un esperto di finanza nigeriano, calciatore a livello amatoriale: osservando le sue partite Akanji si innamora di questo gioco. Nel giardino di casa Manuel e sua sorella Sarah cercano di imitare le giocate di papà, immaginando di scendere in campo nei più grandi stadi del Mondo. L’immaginazione di Akanji corre veloce grazie alla sua mente brillante, quella che arriva in suo aiuto nei momenti più complicati. Quando a 9 anni inizia a giocare nel Wiesendangen Manuel è fisicamente più gracile dei suoi compagni: ci vuole grande forza mentale e molto sacrificio per continuare a credere in un sogno che appare complicato, ma Akanji si dimostra speciale. Nel 2007 passa al Winterthur, lo stesso club dove nella squadra femminile gioca anche sua sorella Sarah. È l’inizio di un percorso nuovo, durato sei anni, che lo porta a vestire una delle maglie più prestigiose del suo Paese: dopo essere diventato un punto fermo del Winterthur nella seconda serie svizzera, nell’estate del 2015 si trasferisce al Basilea. Con la squadra rossoblù Akanji esordisce nel campionato svizzero, ma colleziona solo 12 presenze nella sua prima stagione a causa di un grave infortunio. È in questa occasione che dimostra a tutti la sua forza di volontà e la sua incredibile resilienza: “prove them wrong” diventa il suo motto, una frase che porta anche impressa sulla sua pelle. Nei successivi due anni Manuel diventa un perno del Basilea, con cui esordisce in Champions League nel 2017/18 e vince in totale due campionati e una Coppa di Svizzera. Arriva così nel gennaio 2018 la chiamata dal Borussia Dortmund, una nuova avventura per Akanji. Un’avventura che lo porta a crescere come uomo e giocatore: in quattro anni e mezzo in Renania Manuel gioca 158 partite, vincendo una Coppa e una Supercoppa di Germania. Nel 2019/20 il suo cammino si incrocia per la prima volta con quello dell’Inter quando affronta i nerazzurri nelle due partite del girone della Champions League 2019/20. Ormai consacratosi a livello internazionale, Akanji passa al Manchester City nell’estate del 2022. Manuel è un difensore polivalente, in grado di ricoprire diversi ruoli grazie alla sua grande abilità palla al piede. Quel bambino che in campo giocava con la testa alta diventa un difensore apprezzato a livello mondiale: ciò per cui veniva messo in dubbio diventa la sua forza più grande. In Inghilterra Manuel gioca e vince tantissimo: con i Cityzens colleziona 136 presenze in tre anni, segna 5 gol e vince due Premier League, una Coppa d’Inghilterra, un Community Shield, una Champions League, una Supercoppa UEFA e il Mondiale per Club nel 2023. Ventitreesimo svizzero della storia nerazzurra, Manuel è un veterano della sua Nazionale con cui ha esordito nel 2017. Akanji ha totalizzato 71 presenze con la maglia rossocrociata, raggiungendo due volte gli ottavi di finale ai Mondiali nel 2018 e nel 2022 e due volte i quarti agli Europei nel 2020 e 2024, venendo inserito nella squadra ideale del torneo in quest’ultima occasione. Serenità, calma e una forza tranquilla: con queste grandi qualità Manuel Akanji si presenta ai tifosi nerazzurri".

Articoli correlati
Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Altre notizie Podcast TMW
Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa... Podcast TMWUno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio Podcast TMWInter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare Podcast TMWL'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus Podcast TMWComolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato Podcast TMWCosì Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore Podcast TMWIl peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma Podcast TMWCome ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo... Podcast TMWJuventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
2 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
3 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
4 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
5 Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni: Noslin centravanti, rientra Giovane dal 1'
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Immagine top news n.1 Torino, decisione presa dopo il ko contro l'Atalanta: ancora fiducia a Marco Baroni
Immagine top news n.2 Italia, un'altra occasione persa per il bene della Nazionale: nessuno stage in vista del playoff
Immagine top news n.3 Fabregas l'ha voluto con un anno d'anticipo: a Como scalda i motori l'erede di Nico Paz
Immagine top news n.4 Ricordate Ghisolfi? Koné e Soulé sono opera sua (così come Dovbyk e Saud...)
Immagine top news n.5 Atalanta da Champions: così è cambiata la media punti della Dea da Juric a Palladino
Immagine top news n.6 Prosegue la 20^ giornata di Serie A. Risultati, classifica e probabili formazioni
Immagine top news n.7 Conte in silenzio e senza Neres, Chivu pronto anche alle ingiustizie: la vigilia di Inter-Napoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.2 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.3 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Toirno, sguardo al futuro: osservato Lucas Agazzi in Uruguay per la fascia destra
Immagine news Serie A n.2 Lecce-Parma, le formazioni ufficiali: Di Francesco con Stulic dal 1', Cuesta con Pellegrino
Immagine news Serie A n.3 Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Immagine news Serie A n.4 Torino, decisione presa dopo il ko contro l'Atalanta: ancora fiducia a Marco Baroni
Immagine news Serie A n.5 Juventus, casting per il vice Yildiz: tra Chiesa e Maldini spuntano anche Carrasco e Almada
Immagine news Serie A n.6 Stasera Inter-Napoli, Moriero: "I nerazzurri più forti ma la strada per lo scudetto è lunga"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone Re d'Inverno, il Venezia non sbaglia un colpo, ora il Palermo: chi tiene il passo in B?
Immagine news Serie B n.2 Avellino, il ds Aiello: "Faremo un acquisto in mezzo al campo. Insigne via? Soltanto voci"
Immagine news Serie B n.3 Il Venezia vince anche in 10, Adorante: "Fa vedere la squadra che siamo diventati"
Immagine news Serie B n.4 L'Entella torna a far valere la legge del "Sannazzari": ora il derby per cambiare passo in trasferta
Immagine news Serie B n.5 Anno nuovo, solita Samp: il 2026 inizia con un ko fra errori, limiti tecnici e mancanza di umiltà
Immagine news Serie B n.6 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Corini: "Abbiamo bisogno che il mercato ci dia una mano"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.3 Serie C, prosegue la 21ª giornata: occhi puntati su Lecco-Triestina e Casertana-Benevento
Immagine news Serie C n.4 Pianese in fiducia, ma Birindelli avvisa: "A Carpi serviranno umiltà e attenzione"
Immagine news Serie C n.5 Inter U23, Cinquegrano: "La prima squadra è un bagaglio importante. Mi ispiro a Dumfries"
Immagine news Serie C n.6 Inter U23, Vecchi: "Fortunati ad avere La Gumina. Che crescita per Cocchi e Cinquegrano"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Verona-Lazio: gialloblù in cerca di ossigeno, biancocelesti a caccia di rilancio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa Women, nuovo infortunio per Di Bari: problema al ginocchio in amichevole
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, Lenzini: "Stimolante iniziare l'anno con un trofeo. Vittoria sarebbe un segnale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Greggi: "Io Capitan Futuro? Onorata del paragone con DDR"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Rosucci: "Questa finale è un appuntamento con la storia"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: "Contento di avere tutta la rosa a disposizione"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio, arriva la centrocampista svedese Anna Marika Bergman Lundin
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)