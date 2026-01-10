Fantacalcio, 20ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 20ª giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Atalanta-Torino)
A:
B: De Ketelaere, Zappacosta, Krstovic
C: Carnesecchi, Ederson, Kolasinac, Zalewski, Scalvini, Bernasconi, Scamacca*, Hien
D: Musah, Ahanor, de Roon, Samardzic, Sulemana, Pasalic, Djimsiti
E: Sportiello, Maldini
BOLOGNA (Como-Bologna)
A:
B:
C: Castro, Orsolini
D: Lykogiannis, Zortea, Fabbian, Dallinga, De Silvestri, Rowe, Ravaglia, Miranda, Lucumi, Moro, Vitik, Heggem, Odgaard, Holm, Cambiaghi, Pobega, Ferguson
E: Ilic, Sulemana I., Dominguez, Immobile, Freuler, Casale
CAGLIARI (Genoa-Cagliari)
A:
B: Palestra
C: Kilicsoy, Caprile, Esposito Se., Mazzitelli, Adopo,
D: Gaetano, Borrelli, Idrissi, Zappa, Prati, Obert, Rodriguez, Luperto, Trepy
E: Pavoletti, Pintus, Ciocci, Sherri, Rog, Luvumbo, Liteta, Di Pardo, Mina
COMO (Como-Bologna)
A: Paz
B: Douvikas, Butez
C: J. Rodriguez, Vojvoda, Da Cunha, Caqueret, Smolcic, Perrone, Kempf, Diego Carlos
D: Kuhn, Valle, Moreno, Sergi Roberto
E: Van der Brempt, Posch, Cavlina, Dossena, Baturina
CREMONESE (Juventus-Cremonese)
A:
B:
C: Vardy, Bonazzoli
D: Floriani, Vazquez, Audero, Terracciano, Baschirotto, Vandeputte, Zerbin, Barbieri, Johnsen
E: Moumbagna, Bondo, Folino, Pezzella, Sanabria, Sarmiento, Grassi, Bianchetti, Faye, Ceccherini, Silvestri, Payero, Valoti
FIORENTINA (Fiorentina-Milan)
A:
B:
C: Fagioli, Gudmudsson, Kean, Gosens, De Gea
D: Piccoli, Dodò, Parisi, Ndour, Pongracic, Solomon, Mandragora, Brescianini
E: Kouadio, Sohm, Comuzzo, Nicolussi Caviglia, Dzeko, Viti, Ranieri, Kouamè, Fortini
GENOA (Genoa-Cagliari)
A:
B:
C: Colombo, Martin, Malinovskyi, Vasquez
D: Frendrup, Thorsby, Ostigard, Ekuban, Ekhator,, Norton-Cuffy, Vitinha, Leali, Ellertsson
E: Sabelli, Vogliacco, Venturino, Stanciu, Marcandalli, Onana, Masini, Otoa, Sommariva
HELLAS VERONA (Hellas Verona-Lazio)
A:
B:
C:
D: Montipo, Orban, Serdar, Giovane, Serdar, Isaac
E: Ebosse, Niasse, Sarr, Slotsager, Cham, Valentini, Unai Nunez, Al - Musrati, Oyegoke, Harroui, Gagliardini, Frese, Akpa Akpro, Kastanos, Santiago, Bernede, Mosquera, Bradaric, Bella - Kotchap
INTER (Inter-Napoli)
A: Lautaro, Thuram, Dimarco
B: Zielinski, Calhanoglu, Bonny
C: Akanji, Barella, , Esposito P., Sommer, Bisseck, Bastoni
D: Frattesi, Luis Henrique, De Vrij, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Sucic
E: Acerbi, Darmian
JUVENTUS (Juventus-Cremonese)
A: Yildiz
B: Di Gregorio, Bremer
C: Locatelli, Thuram, Kalulu, McKennie, David, Miretti
D: Koopmeiners, Kostic, Adzic, Zhegrova, Cambiaso, Openda
E: Joao Mario, Perin
LAZIO (Hellas Verona - Lazio)
A:
B:
C: Cancellieri, Gila, Provedel, Romagnoli, Noslin
D: Vecino, Provstgaard, Cataldi, Tavares, Lazzari, Pellegrini Lu., Pedro, Isaksen, Rovella, Marusic, Ratkov, Taylor
E: Mandas, Belhayane
LECCE (Lecce-Parma)
A:
B:
C: Falcone
D: Gallo, Camarda, Pierotti, Tiago Gabriel, Banda, Gaspar, Sottil
E: Kouassi, Veiga, Rafia, Ndaba, Helgason, N'Dri, Siebert, Sala A., Ramadani, Maleh, Siebert, Kaba, Jean, Perez, Stulic, Marchwinski, Gandelman
MILAN (Fiorentina-Milan)
A: Pulisic, Leao
B: Maignan, Rabiot
C: Saelemaekers, Pavlovic, Modric
D: Ricci, De Winter, Estupinan, Jashari, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Loftus-Cheek, Gabbia, Bartesaghi,
E: Odogu, Balentien, Terracciano
NAPOLI (Inter-Napoli)
A: McTominay, Hojlund
B: Savic, Spinazzola, Di Lorenzo, Neres
C: Rrahmani, Politano
D: Olivera, Juan Jesus, Vergara, Gutierrez, Meret, Buongiorno, Elmas, Noa Lang, Beukema,
E: Marianucci, Ambrosino, Lucca, Mazzocchi
PARMA (Lecce-Parma)
A:
B: Pellegrino
C: Valeri
D: Corvi, Cutrone, Britschgi, Ondrejka, Bernabè, Delprato, Sorensen, Benedyczak
E: Djuric, Hernani, Almqvist, Cremaschi, Lovik, Valenti, Ordonez, Circati, Guaita, Estevez, Troilo, Oristanio, Keità
PISA (Udinese-Pisa)
A:
B:
C:
D: Tramoni, Moreo, Leris, Meister, Angori, Tourè
E: Scuffet, Mbambi, Hojholt, Lorran, Buffon, Bonfanti, Denoon, Piccinini, Aebischer, Esteves, Semper, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Marin, Coppola F.
ROMA (Roma-Sassuolo)
A: Svilar
B: Soulè
C: Konè, Dybala, Celik, Mancini, Pisilli, Ferguson
D: El Shaarawy, Ziolkowski, Hermoso, Rensch,
E: Vasquez, Arena, Tsimikas, Ghilardi, Angelino
SASSUOLO (Roma-Sassuolo)
A:
B:
C: Laurientè
D: Fadera, Muric, Matic, Idzes, Muharemovic, Konè I., Pinamonti
E: Lipani, Iannoni, Cheddira, Pierini, Moro, Odenthal, Paz, Walukiewicz, Vranckx, Doig
TORINO (Atalanta-Torino)
A:
B:
C: Simeone, Vlasic, Coco
D: Ngonge, Gineitis, Nije, Abhouklal, Zapata, Adams, Maripan, Lazaro, Paleari, Ismajli,
E: Pedersen, Dembelè, Tameze Ilkhan, Nkounkou, Biraghi, Ilic, Anjorin, Asllani
UDINESE (Udinese-Pisa)
A:
B: Solet, Davis, Zaniolo
C: Atta, Ekklenkamp, Zanoli, Kristensen
D: Piotrowski, Bertola, Kabasele, Karlstrom, Kamara, Arizala
E: Goglichidze, Palma, Gueye, Zarraga, Miller, Sava, Bravo, Ehizibue, Lovric, Rui Modesto
