Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fantacalcio, 20ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match

Fantacalcio, 20ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni matchTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10Fantacalcio
Luca Di Leonardo

Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 20ª giornata al fantacalcio.

Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati

ATALANTA (Atalanta-Torino)
A:
B: De Ketelaere, Zappacosta, Krstovic
C: Carnesecchi, Ederson, Kolasinac, Zalewski, Scalvini, Bernasconi, Scamacca*, Hien
D: Musah, Ahanor, de Roon, Samardzic, Sulemana, Pasalic, Djimsiti
E: Sportiello, Maldini

BOLOGNA (Como-Bologna)
A:
B:
C: Castro, Orsolini
D: Lykogiannis, Zortea, Fabbian, Dallinga, De Silvestri, Rowe, Ravaglia, Miranda, Lucumi, Moro, Vitik, Heggem, Odgaard, Holm, Cambiaghi, Pobega, Ferguson
E: Ilic, Sulemana I., Dominguez, Immobile, Freuler, Casale

CAGLIARI (Genoa-Cagliari)
A:
B: Palestra
C: Kilicsoy, Caprile, Esposito Se., Mazzitelli, Adopo,
D: Gaetano, Borrelli, Idrissi, Zappa, Prati, Obert, Rodriguez, Luperto, Trepy
E: Pavoletti, Pintus, Ciocci, Sherri, Rog, Luvumbo, Liteta, Di Pardo, Mina

COMO (Como-Bologna)
A: Paz
B: Douvikas, Butez
C: J. Rodriguez, Vojvoda, Da Cunha, Caqueret, Smolcic, Perrone, Kempf, Diego Carlos
D: Kuhn, Valle, Moreno, Sergi Roberto
E: Van der Brempt, Posch, Cavlina, Dossena, Baturina

CREMONESE (Juventus-Cremonese)
A:
B:
C: Vardy, Bonazzoli
D: Floriani, Vazquez, Audero, Terracciano, Baschirotto, Vandeputte, Zerbin, Barbieri, Johnsen
E: Moumbagna, Bondo, Folino, Pezzella, Sanabria, Sarmiento, Grassi, Bianchetti, Faye, Ceccherini, Silvestri, Payero, Valoti

FIORENTINA (Fiorentina-Milan)
A:
B:
C: Fagioli, Gudmudsson, Kean, Gosens, De Gea
D: Piccoli, Dodò, Parisi, Ndour, Pongracic, Solomon, Mandragora, Brescianini
E: Kouadio, Sohm, Comuzzo, Nicolussi Caviglia, Dzeko, Viti, Ranieri, Kouamè, Fortini

GENOA (Genoa-Cagliari)
A:
B:
C: Colombo, Martin, Malinovskyi, Vasquez
D: Frendrup, Thorsby, Ostigard, Ekuban, Ekhator,, Norton-Cuffy, Vitinha, Leali, Ellertsson
E: Sabelli, Vogliacco, Venturino, Stanciu, Marcandalli, Onana, Masini, Otoa, Sommariva

HELLAS VERONA (Hellas Verona-Lazio)
A:
B:
C:
D: Montipo, Orban, Serdar, Giovane, Serdar, Isaac
E: Ebosse, Niasse, Sarr, Slotsager, Cham, Valentini, Unai Nunez, Al - Musrati, Oyegoke, Harroui, Gagliardini, Frese, Akpa Akpro, Kastanos, Santiago, Bernede, Mosquera, Bradaric, Bella - Kotchap

INTER (Inter-Napoli)
A: Lautaro, Thuram, Dimarco
B: Zielinski, Calhanoglu, Bonny
C: Akanji, Barella, , Esposito P., Sommer, Bisseck, Bastoni
D: Frattesi, Luis Henrique, De Vrij, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Sucic
E: Acerbi, Darmian

JUVENTUS (Juventus-Cremonese)
A: Yildiz
B: Di Gregorio, Bremer
C: Locatelli, Thuram, Kalulu, McKennie, David, Miretti
D: Koopmeiners, Kostic, Adzic, Zhegrova, Cambiaso, Openda
E: Joao Mario, Perin

LAZIO (Hellas Verona - Lazio)
A:
B:
C: Cancellieri, Gila, Provedel, Romagnoli, Noslin
D: Vecino, Provstgaard, Cataldi, Tavares, Lazzari, Pellegrini Lu., Pedro, Isaksen, Rovella, Marusic, Ratkov, Taylor
E: Mandas, Belhayane

LECCE (Lecce-Parma)
A:
B:
C: Falcone
D: Gallo, Camarda, Pierotti, Tiago Gabriel, Banda, Gaspar, Sottil
E: Kouassi, Veiga, Rafia, Ndaba, Helgason, N'Dri, Siebert, Sala A., Ramadani, Maleh, Siebert, Kaba, Jean, Perez, Stulic, Marchwinski, Gandelman

MILAN (Fiorentina-Milan)
A: Pulisic, Leao
B: Maignan, Rabiot
C: Saelemaekers, Pavlovic, Modric
D: Ricci, De Winter, Estupinan, Jashari, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Loftus-Cheek, Gabbia, Bartesaghi,
E: Odogu, Balentien, Terracciano

NAPOLI (Inter-Napoli)
A: McTominay, Hojlund
B: Savic, Spinazzola, Di Lorenzo, Neres
C: Rrahmani, Politano
D: Olivera, Juan Jesus, Vergara, Gutierrez, Meret, Buongiorno, Elmas, Noa Lang, Beukema,
E: Marianucci, Ambrosino, Lucca, Mazzocchi

PARMA (Lecce-Parma)
A:
B: Pellegrino
C: Valeri
D: Corvi, Cutrone, Britschgi, Ondrejka, Bernabè, Delprato, Sorensen, Benedyczak
E: Djuric, Hernani, Almqvist, Cremaschi, Lovik, Valenti, Ordonez, Circati, Guaita, Estevez, Troilo, Oristanio, Keità

PISA (Udinese-Pisa)
A:
B:
C:
D: Tramoni, Moreo, Leris, Meister, Angori, Tourè
E: Scuffet, Mbambi, Hojholt, Lorran, Buffon, Bonfanti, Denoon, Piccinini, Aebischer, Esteves, Semper, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Marin, Coppola F.

ROMA (Roma-Sassuolo)
A: Svilar
B: Soulè
C: Konè, Dybala, Celik, Mancini, Pisilli, Ferguson
D: El Shaarawy, Ziolkowski, Hermoso, Rensch,
E: Vasquez, Arena, Tsimikas, Ghilardi, Angelino

SASSUOLO (Roma-Sassuolo)
A:
B:
C: Laurientè
D: Fadera, Muric, Matic, Idzes, Muharemovic, Konè I., Pinamonti
E: Lipani, Iannoni, Cheddira, Pierini, Moro, Odenthal, Paz, Walukiewicz, Vranckx, Doig

TORINO (Atalanta-Torino)
A:
B:
C: Simeone, Vlasic, Coco
D: Ngonge, Gineitis, Nije, Abhouklal, Zapata, Adams, Maripan, Lazaro, Paleari, Ismajli,
E: Pedersen, Dembelè, Tameze Ilkhan, Nkounkou, Biraghi, Ilic, Anjorin, Asllani

UDINESE (Udinese-Pisa)
A:
B: Solet, Davis, Zaniolo
C: Atta, Ekklenkamp, Zanoli, Kristensen
D: Piotrowski, Bertola, Kabasele, Karlstrom, Kamara, Arizala
E: Goglichidze, Palma, Gueye, Zarraga, Miller, Sava, Bravo, Ehizibue, Lovric, Rui Modesto

Articoli correlati
Fantacalcio, la classifica degli assist dopo 19 giornate Fantacalcio, la classifica degli assist dopo 19 giornate
Fantacalcio, top & flop della 19ª giornata in Serie A Fantacalcio, top & flop della 19ª giornata in Serie A
Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto dell'Udinese Arizala Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto dell'Udinese Arizala
Altre notizie Fantacalcio
Fantacalcio, 20ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match Fantacalcio, 20ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Fantacalcio, la classifica degli assist dopo 19 giornate Fantacalcio, la classifica degli assist dopo 19 giornate
Fantacalcio, top & flop della 19ª giornata in Serie A Fantacalcio, top & flop della 19ª giornata in Serie A
Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto dell'Udinese Arizala Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto dell'Udinese Arizala
Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 19ª giornata Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 19ª giornata
Fantacalcio, top & flop della 18ª giornata in Serie A Fantacalcio, top & flop della 18ª giornata in Serie A
Fantacalcio, 18ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match Fantacalcio, 18ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 18ª giornata Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 18ª giornata
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Le più lette
1 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: Allegri senza Tomori, Solomon verso l'esordio dal 1'
2 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
3 Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni: Noslin centravanti, rientra Giovane dal 1'
4 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
5 Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: Ellertsson insidia Thorsby, Pisacane cambia difesa
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Kenneth Taylor è il solo il terzo affare tra Ajax e Lazio in oltre 125 anni di storia
Immagine top news n.1 David mai in discussione per la Juve. E in estate per l'Atletico non era un'opzione
Immagine top news n.2 Arbitri, ma anche Raspadori: Lotito ne ha per tutti. Lazio scatenata: ecco Taylor
Immagine top news n.3 Gasperini perde Wesley e aspetta Raspadori: “Il silenzio? Se parlo dite che mi lamento”. Bove riparte
Immagine top news n.4 Fullkrug si presenta, dopo aver giocato: senza paura del 9 maledetto. Milan fiducioso su Maignan
Immagine top news n.5 Juventus, cercasi un vice-Yildiz: nel casting ci sono anche Gudmundsson e Maldini
Immagine top news n.6 Lazio, in attesa del transfer ecco l'annuncio. Il sostituto di Guendouzi è Kenneth Taylor
Immagine top news n.7 Roma, entro domani la risposta di Raspadori: l'attaccante apre al trasferimento
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.2 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.3 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.4 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pavlovic come Maspero? L'ex Toro: "Furbata del difensore, ma Stanciu è stato superficiale"
Immagine news Serie A n.2 Pandev esalta Chivu: "Uno che non piange mai, è sempre stato un suo punto di forza"
Immagine news Serie A n.3 Lecce, novità in mediana per Di Francesco: Fofana arriva a titolo definitivo dal Grazer
Immagine news Serie A n.4 Capello: "Milan, la difficoltà è nella continuità di gioco. L'Inter la più attrezzata della Serie A"
Immagine news Serie A n.5 Valentin Carboni a soli 20 anni già si trova dinanzi alla terza occasione da non fallire
Immagine news Serie A n.6 Lazio, dopo Taylor solo un altro innesti in mezzo al campo: sono tre i nomi in ballo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dopo la sosta invernale, torna in campo la Serie B. Al via questo pomeriggio la 19ª giornata
Immagine news Serie B n.2 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Cesena-Empoli: bianconeri per confermarsi in alto, ospiti per i play-off
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Juve Stabia-Pescara: nella tana delle vespe biancazzurri in emergenza
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Sudtirol-Spezia: il 2026 si apre col botto. Spareggio salvezza al "Druso"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Reggiana-Venezia: granata a caccia di punti salvezza, lagunari per le zone alte
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Potenza, per l'attacco c'è Murano: la punta firma un contratto fino al 2027
Immagine news Serie C n.2 Serie C, prosegue la 21ª giornata: per il Trapani sfida da playout col Latina. Il programma completo
Immagine news Serie C n.3 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, chiuso Cester si punta a salutare Fantoni. Poi all-in per Leo in difesa
Immagine news Serie C n.5 Forlì, Miramari: "Per dare consistenza adeguata alla rosa, dobbiamo fare almeno 6 innesti"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 21ª giornata: poker dell'Audace Cerignola sul Potenza. E vince anche l'Ascoli
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Sassuolo, Gasperini spinge sull'acceleratore
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Bologna, Italiano cerca la svolta ma Fabregas vola in casa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, Giorgia Battineschi: "Rinnovo è stato un bel segnale. Siamo un gruppo multiculturale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Giornata di amichevole per la Fiorentina Femminile. Che al 'Viola Park' va ko contro il Parma
Immagine news Calcio femminile n.3 Supercoppa Femminile, Cappelletti: "Sfida che parla di uguaglianza e inclusione"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tutto pronto per la ripartenza del calcio femminile: domenica la Supercoppa fra Juve e Roma
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio, in arrivo un innesto in mezzo al campo. È la svedese Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, si allontana l'arrivo di Denton dal West Ham. C'è il sorpasso del Bay FC
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)