Prosegue la 20^ giornata di Serie A. Risultati, classifica e probabili formazioni

Le partite del sabato della 20^ giornata di Serie A hanno dato forma a una nuova classifica e restituito forza alle ambizioni che coltivano squadre come Roma e Atalanta.

I giallorossi nella partita delle ore 18 hanno avuto la meglio per 2-0 sul Sassuolo, arrivando così alla domenica da secondi in classifica a pari del Milan, davanti al Napoli e a -3 dalla capolista Inter, per quanto con due partite in più rispetto a tutte queste. Stesso punteggio per la Dea nella sfida serale contro il Torino, tre punti che permettono ai nerazzurri di allungare a +4 sul Bologna e di portarsi a -3 sul Como. Le due squadre che alle ore 15 si sono fermate sull’1-1 al Sinigaglia, con la perla di Baturina a tempo quasi scaduto che ha impedito ai rossoblù di tornare alla vittoria che in Serie A manca ormai da due mesi. Un punto ciascuno anche al Bluenergy Stadium tra Udinese e Pisa.

Serie A 2025/26, 22^ giornata - I risultati del sabato

Como vs Bologna 1-1

Udinese vs Pisa 2-2

Roma vs Sassuolo 2-0

Atalanta vs Torino 2-0

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 42 punti (18 partite giocate)

Milan 39 (18)

Roma 39 (20)

Napoli 38 (18)

Juventus 36 (19)

Como 34 (19)

Atalanta 31 (20)

Bologna 27 (19)

Udinese 26 (20)

Lazio 25 (19)

Sassuolo 23 (20)

Torino 23 (20)

Cremonese 22 (19)

Cagliari 19 (19)

Parma 18 (18)

Lecce 17 (18)

Genoa 16 (19)

Hellas Verona 13 (18)

Fiorentina 13 (19)

Pisa 13 (20)

Di seguito le probabili formazioni delle partite rimanenti per la 20^ giornata di Serie A:

LECCE-PARMA - Domenica 11 gennaio ore 12.30

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Maleh, Ramadani, Kaba; Banda, Stulic, N’Dri. Allenatore: Di Francesco.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

------------------------------------------------------------

FIORENTINA-MILAN - Domenica 11 gennaio ore 15

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli, Mandragora; Parisi, Gudmundsson, Solomon; Kean. Allenatore: Vanoli.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.

------------------------------------------------------------

HELLAS VERONA-LAZIO - Domenica 11 gennaio ore 18

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Bradaric, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Belahyane; Isaksen, Noslin, Cancellieri. Allenatore Sarri.

------------------------------------------------------------

INTER-NAPOLI - Domenica 11 gennaio ore 20.45

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lang, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.

------------------------------------------------------------

GENOA-CAGLIARI - Lunedì 12 gennaio ore 18.30

GENOA (3-5-2): Leali; Otoa, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez, Obert; Palestra, Prati, Adopo; Gaetano; Borrelli, Kiliçsoy. Allenatore: Pisacane.

------------------------------------------------------------

JUVENTUS-CREMONESE - Lunedì 12 gennaio ore 20.45

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Zerbin, Grassi, Johnsen, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.