Focus TMW

Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Luca Bargellini
Oggi alle 08:19Serie C
Luca Bargellini

Quello di Serie C è un mercato enorme, per il movimento calcistico italiano. Sessanta società, molte di più del complesso delle due serie maggiori, e una miriade di operazioni in ogni sessione di trasferimento. In questo articolo trovi una tabella completa e aggiornata con tutte le operazioni di mercato della Serie C, dalle ufficialità agli affari chiusi, con acquisti, cessioni e prestiti suddivisi squadra per squadra. Un punto di riferimento per tifosi e addetti ai lavori per monitorare le strategie dei club, seguire i movimenti più importanti e capire come si stanno ridefinendo gli equilibri della terza serie.

GIRONE A
AlbinoLeffe
Acquisti:
Cessioni:

Alcione Milano
Acquisti: Mattia Tordini (definitivo, Lecco)
Cessioni: Luigi Samele (definitivo, Giana Erminio)

Arzignano Valchiampo
Acquisti:
Cessioni: Alessandro Coppola (definitivo, Birkirkara)

Cittadella
Acquisti: Stefano Negro (risoluzione prestito, Trapani)
Cessioni: Stefano Negro (definitivo, Casarano)

Dolomiti Bellunesi
Acquisti: Alberto Lattanzio (definitivo, Torres)
Cessioni: Massimiliano Piazza (risoluzione)

Giana Erminio
Acquisti: Luigi Samele (definitivo, Alcione Milano)
Cessioni: Mattia Alborghetti (definitivo, Virtus Entella), Andrea Capelli (prestito, Folgore Caratese)

Inter U23
Acquisti:
Cessioni:

Lecco
Acquisti:
Cessioni: Marco Frigerio (definitivo, Sudtirol), Mattia Tordini (definitivo, Alcione Milano)

Lumezzane
Acquisti: Riccardo Stivanello (prestito, Bologna)
Cessioni: Edoardo Ferretti (prestito, Pro Palazzolo), Simone Cantamessa (risoluzione prestito, Union Brescia)

Novara
Acquisti:
Cessioni:

Ospitaletto
Acquisti: Giacomo Maucci (prestito, Pisa), Luca Maffioletti (definitivo, Pro Sesto), Simone Cortese (prestito, Picerno)
Cessioni: Vladislav Nahrudnyy (risoluzione prestito, Cremonese)

Pergolettese
Acquisti:
Cessioni:

Pro Patria
Acquisti:
Cessioni:

Pro Vercelli
Acquisti: Mattia Del Favero (svincolato)
Cessioni:

Renate
Acquisti: Endri Muhameti (prestito, Atalanta)
Cessioni:

Trento
Acquisti: Marco Ladisa (prestito, Venezia)
Cessioni: Pablo Mangiaracina-Lopez (risoluzione prestito, Padova)

Triestina
Acquisti:
Cessioni:

Union Brescia
Acquisti: Simone Cantamessa (risoluzione prestito, Lumezzane)
Cessioni:

Vicenza
Acquisti:
Cessioni:

Virtus Verona
Acquisti:
Cessioni: Danilo Bulevardi (risoluzione)

GIRONE B
Arezzo
Acquisti: Alessandro Arena (definitivo, Pisa), Mauro Coppolaro (definitivo, Salernitana)
Cessioni: Francesco Dell'Aquila (risoluzione prestito, Torino), Matteo Arena (definitivo, Salernitana)

Ascoli
Acquisti: Francesco Galuppini (definitivo, Mantova)
Cessioni:

Bra
Acquisti: Daniel Armstrong (prestito, Atalanta), Mattia Leoncini (svincolato), Alexandru Capac (prestito, Atalanta)
Cessioni: Vittorio Chiabotto (fine prestito, Spezia)

Campobasso
Acquisti:
Cessioni: Luca Nocerino (definitivo, Foggia), Matteo Lanza (prestito Nissa)

Carpi
Acquisti:
Cessioni: Raffaele Visani (prestito, Luparense)

Forlì
Acquisti: Luigi Palomba (prestito, Virtus Entella)
Cessioni: Francesco Manuzzi (prestito, Piacenza), Stefano Pellizzari (risoluzione), Simone Saporetti (risoluzione)

Gubbio
Acquisti:
Cessioni:

Guidonia Montecelio
Acquisti: Ernesto Starita (prestito, Benevento), Paolo Frascatore (definitivo, Salernitana)
Cessioni:

Juventus Next Gen
Acquisti:
Cessioni:

Livorno
Acquisti: Gregorio Luperini (prestito, Catania)
Cessioni:

Perugia
Acquisti: Alessio Nepi (definitivo, Giugliano)
Cessioni: Roberto Ogunseye (fine prestito, Cesena)

Pianese
Acquisti:
Cessioni:

Pineto
Acquisti:
Cessioni: Giovanni Bruzzaniti (definitivo, Catania)

Pontedera
Acquisti: Luca Piana (definitivo, Cavese), Andrea Caponi (definitivo, Massese), Francesco Dell'Aquila (prestito, Torino), Philip Yeboah (prestito, Monopoli)
Cessioni: Michele Tempre (risoluzione prestito, Empoli)

Ravenna
Acquisti:
Cessioni:

Sambenedettese
Acquisti:
Cessioni:

Ternana
Acquisti:
Cessioni:

Torres
Acquisti: Gabriel Iovieno (risoluzione prestito, Barletta)
Cessioni: Ernesto Starita (risoluzione prestito, Benevento), Alberto Lattanzio (definitivo, Dolomiti Bellunesi)

Vis Pesaro
Acquisti:
Cessioni:

GIRONE C
Atalanta U23
Acquisti:
Cessioni:

Audace Cerignola
Acquisti:
Cessioni: Michele Emmausso (definitivo, Cosenza)

Benevento
Acquisti: Riccardo Iacoponi (risoluzione prestito, Prato)
Cessioni: Riccardo Iacoponi (prestito, Heraclea)

Casarano
Acquisti: Marco Ferilli (risoluzione prestito, Vibonese), Stefano Negro (definitivo, Cittadella)
Cessioni: Antonio Guastamacchia (definitivo, Taranto), Milos Milicevic (prestito, Heraclea)

Casertana
Acquisti: Karlo Butic (definitivo, FK Sarajevo)
Cessioni: Fabian Patriarca (prestito, Afragolese)

Catania
Acquisti: Giovanni Bruzzaniti (definitivo, Pineto)
Cessioni: Gregorio Luperini (prestito, Livorno)

Cavese
Acquisti: Elia Visconti (definitivo, San Marino)
Cessioni: Federico D'Incoronato (prestito, Ancona)

Cosenza
Acquisti: Michele Emmausso (definitivo, Audace Cerignola), Pietro Ciotti (definitivo, Trapani)
Cessioni:

Crotone
Acquisti:
Cessioni: Filippo Berra (definitivo, Salernitana)

Foggia
Acquisti: Luca Nocerino (definitivo, Campobasso)
Cessioni: Ciro Panico (definitivo, Giugliano)

Giugliano
Acquisti: Pedro Justiniano (definitivo, Vaasan Palloseura), Matteo Marchisano (prestito, Avellino), Giovanni Volpe (prestito, Catanzaro), Ciro Panico (definitivo, Foggia), Roberto Ogunseye (prestito, Cesena)
Cessioni: Moussadja Njambe (prestito, Teramo), Alessio Nepi (definitivo, Perugia), Dario Del Fabro (risoluzione), Matteo Milan (risoluzione prestito, Pescara)

Latina
Acquisti: Antonio De Cristofaro (prestito, Avellino), Sonny D'Angelo (definitivo, Avellino), Iacopo Lipani (prestito, Virtus Entella),
Cessioni:

Monopoli
Acquisti:
Cessioni: Giovanni Volpe (risoluzione prestito, Catanzaro)

Picerno
Acquisti: Francesco Rillo (definitivo, Benevento), Dario Del Fabro (svincolato), Daniele Franco (svincolato)
Cessioni: Simone Cortese (prestito, Ospitaletto), Vincenzo Ragone (prestito, Barletta)

Potenza
Acquisti:
Cessioni: Giacomo Sciacca (risoluzione), Fabrizio Alastra (risoluzione)

Salernitana
Acquisti: Giuseppe Carriero (definitivo, Trapani), Filippo Berra (definitivo, Crotone), Matteo Arena (definitivo, Arezzo)
Cessioni: Paolo Frascatore (definitivo, Guidonia Montecelio), Mauro Coppolaro (definitivo, Arezzo)

Siracusa
Acquisti:
Cessioni: Giuliano Alma (risoluzione)

Sorrento
Acquisti:Matteo Milan (prestito, Pescara)
Cessioni:

Team Altamura
Acquisti:
Cessioni: Daniele Franco (risoluzione)

Trapani
Acquisti: Bogdan Stauciuc (definitivo, Fasano), Angelo Vapore (prestito, Hellas Verona), Salvatore Di Mitri (prestito, Palermo)
Cessioni: Pietro Ciotti (definitivo, Cosenza), Giuseppe Carriero (definitivo, Salernitana), Stefano Negro (risoluzione prestito, Cittadella)

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
