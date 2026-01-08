Focus TMW Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra

Quello di Serie C è un mercato enorme, per il movimento calcistico italiano. Sessanta società, molte di più del complesso delle due serie maggiori, e una miriade di operazioni in ogni sessione di trasferimento. In questo articolo trovi una tabella completa e aggiornata con tutte le operazioni di mercato della Serie C, dalle ufficialità agli affari chiusi, con acquisti, cessioni e prestiti suddivisi squadra per squadra. Un punto di riferimento per tifosi e addetti ai lavori per monitorare le strategie dei club, seguire i movimenti più importanti e capire come si stanno ridefinendo gli equilibri della terza serie.

GIRONE A

AlbinoLeffe

Acquisti:

Cessioni:

Alcione Milano

Acquisti: Mattia Tordini (definitivo, Lecco)

Cessioni: Luigi Samele (definitivo, Giana Erminio)

Arzignano Valchiampo

Acquisti:

Cessioni: Alessandro Coppola (definitivo, Birkirkara)

Cittadella

Acquisti: Stefano Negro (risoluzione prestito, Trapani)

Cessioni: Stefano Negro (definitivo, Casarano)

Dolomiti Bellunesi

Acquisti: Alberto Lattanzio (definitivo, Torres)

Cessioni: Massimiliano Piazza (risoluzione)

Giana Erminio

Acquisti: Luigi Samele (definitivo, Alcione Milano)

Cessioni: Mattia Alborghetti (definitivo, Virtus Entella), Andrea Capelli (prestito, Folgore Caratese)

Inter U23

Acquisti:

Cessioni:

Lecco

Acquisti:

Cessioni: Marco Frigerio (definitivo, Sudtirol), Mattia Tordini (definitivo, Alcione Milano)

Lumezzane

Acquisti: Riccardo Stivanello (prestito, Bologna)

Cessioni: Edoardo Ferretti (prestito, Pro Palazzolo), Simone Cantamessa (risoluzione prestito, Union Brescia)

Novara

Acquisti:

Cessioni:

Ospitaletto

Acquisti: Giacomo Maucci (prestito, Pisa), Luca Maffioletti (definitivo, Pro Sesto), Simone Cortese (prestito, Picerno)

Cessioni: Vladislav Nahrudnyy (risoluzione prestito, Cremonese)

Pergolettese

Acquisti:

Cessioni:

Pro Patria

Acquisti:

Cessioni:

Pro Vercelli

Acquisti: Mattia Del Favero (svincolato)

Cessioni:

Renate

Acquisti: Endri Muhameti (prestito, Atalanta)

Cessioni:

Trento

Acquisti: Marco Ladisa (prestito, Venezia)

Cessioni: Pablo Mangiaracina-Lopez (risoluzione prestito, Padova)

Triestina

Acquisti:

Cessioni:

Union Brescia

Acquisti: Simone Cantamessa (risoluzione prestito, Lumezzane)

Cessioni:

Vicenza

Acquisti:

Cessioni:

Virtus Verona

Acquisti:

Cessioni: Danilo Bulevardi (risoluzione)

GIRONE B

Arezzo

Acquisti: Alessandro Arena (definitivo, Pisa), Mauro Coppolaro (definitivo, Salernitana)

Cessioni: Francesco Dell'Aquila (risoluzione prestito, Torino), Matteo Arena (definitivo, Salernitana)

Ascoli

Acquisti: Francesco Galuppini (definitivo, Mantova)

Cessioni:

Bra

Acquisti: Daniel Armstrong (prestito, Atalanta), Mattia Leoncini (svincolato), Alexandru Capac (prestito, Atalanta)

Cessioni: Vittorio Chiabotto (fine prestito, Spezia)

Campobasso

Acquisti:

Cessioni: Luca Nocerino (definitivo, Foggia), Matteo Lanza (prestito Nissa)

Carpi

Acquisti:

Cessioni: Raffaele Visani (prestito, Luparense)

Forlì

Acquisti: Luigi Palomba (prestito, Virtus Entella)

Cessioni: Francesco Manuzzi (prestito, Piacenza), Stefano Pellizzari (risoluzione), Simone Saporetti (risoluzione)

Gubbio

Acquisti:

Cessioni:

Guidonia Montecelio

Acquisti: Ernesto Starita (prestito, Benevento), Paolo Frascatore (definitivo, Salernitana)

Cessioni:

Juventus Next Gen

Acquisti:

Cessioni:

Livorno

Acquisti: Gregorio Luperini (prestito, Catania)

Cessioni:

Perugia

Acquisti: Alessio Nepi (definitivo, Giugliano)

Cessioni: Roberto Ogunseye (fine prestito, Cesena)

Pianese

Acquisti:

Cessioni:

Pineto

Acquisti:

Cessioni: Giovanni Bruzzaniti (definitivo, Catania)

Pontedera

Acquisti: Luca Piana (definitivo, Cavese), Andrea Caponi (definitivo, Massese), Francesco Dell'Aquila (prestito, Torino), Philip Yeboah (prestito, Monopoli)

Cessioni: Michele Tempre (risoluzione prestito, Empoli)

Ravenna

Acquisti:

Cessioni:

Sambenedettese

Acquisti:

Cessioni:

Ternana

Acquisti:

Cessioni:

Torres

Acquisti: Gabriel Iovieno (risoluzione prestito, Barletta)

Cessioni: Ernesto Starita (risoluzione prestito, Benevento), Alberto Lattanzio (definitivo, Dolomiti Bellunesi)

Vis Pesaro

Acquisti:

Cessioni:

GIRONE C

Atalanta U23

Acquisti:

Cessioni:

Audace Cerignola

Acquisti:

Cessioni: Michele Emmausso (definitivo, Cosenza)

Benevento

Acquisti: Riccardo Iacoponi (risoluzione prestito, Prato)

Cessioni: Riccardo Iacoponi (prestito, Heraclea)

Casarano

Acquisti: Marco Ferilli (risoluzione prestito, Vibonese), Stefano Negro (definitivo, Cittadella)

Cessioni: Antonio Guastamacchia (definitivo, Taranto), Milos Milicevic (prestito, Heraclea)

Casertana

Acquisti: Karlo Butic (definitivo, FK Sarajevo)

Cessioni: Fabian Patriarca (prestito, Afragolese)

Catania

Acquisti: Giovanni Bruzzaniti (definitivo, Pineto)

Cessioni: Gregorio Luperini (prestito, Livorno)

Cavese

Acquisti: Elia Visconti (definitivo, San Marino)

Cessioni: Federico D'Incoronato (prestito, Ancona)

Cosenza

Acquisti: Michele Emmausso (definitivo, Audace Cerignola), Pietro Ciotti (definitivo, Trapani)

Cessioni:

Crotone

Acquisti:

Cessioni: Filippo Berra (definitivo, Salernitana)

Foggia

Acquisti: Luca Nocerino (definitivo, Campobasso)

Cessioni: Ciro Panico (definitivo, Giugliano)

Giugliano

Acquisti: Pedro Justiniano (definitivo, Vaasan Palloseura), Matteo Marchisano (prestito, Avellino), Giovanni Volpe (prestito, Catanzaro), Ciro Panico (definitivo, Foggia), Roberto Ogunseye (prestito, Cesena)

Cessioni: Moussadja Njambe (prestito, Teramo), Alessio Nepi (definitivo, Perugia), Dario Del Fabro (risoluzione), Matteo Milan (risoluzione prestito, Pescara)

Latina

Acquisti: Antonio De Cristofaro (prestito, Avellino), Sonny D'Angelo (definitivo, Avellino), Iacopo Lipani (prestito, Virtus Entella),

Cessioni:

Monopoli

Acquisti:

Cessioni: Giovanni Volpe (risoluzione prestito, Catanzaro)

Picerno

Acquisti: Francesco Rillo (definitivo, Benevento), Dario Del Fabro (svincolato), Daniele Franco (svincolato)

Cessioni: Simone Cortese (prestito, Ospitaletto), Vincenzo Ragone (prestito, Barletta)

Potenza

Acquisti:

Cessioni: Giacomo Sciacca (risoluzione), Fabrizio Alastra (risoluzione)

Salernitana

Acquisti: Giuseppe Carriero (definitivo, Trapani), Filippo Berra (definitivo, Crotone), Matteo Arena (definitivo, Arezzo)

Cessioni: Paolo Frascatore (definitivo, Guidonia Montecelio), Mauro Coppolaro (definitivo, Arezzo)

Siracusa

Acquisti:

Cessioni: Giuliano Alma (risoluzione)

Sorrento

Acquisti:Matteo Milan (prestito, Pescara)

Cessioni:

Team Altamura

Acquisti:

Cessioni: Daniele Franco (risoluzione)

Trapani

Acquisti: Bogdan Stauciuc (definitivo, Fasano), Angelo Vapore (prestito, Hellas Verona), Salvatore Di Mitri (prestito, Palermo)

Cessioni: Pietro Ciotti (definitivo, Cosenza), Giuseppe Carriero (definitivo, Salernitana), Stefano Negro (risoluzione prestito, Cittadella)