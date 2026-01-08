Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Quello di Serie C è un mercato enorme, per il movimento calcistico italiano. Sessanta società, molte di più del complesso delle due serie maggiori, e una miriade di operazioni in ogni sessione di trasferimento. In questo articolo trovi una tabella completa e aggiornata con tutte le operazioni di mercato della Serie C, dalle ufficialità agli affari chiusi, con acquisti, cessioni e prestiti suddivisi squadra per squadra. Un punto di riferimento per tifosi e addetti ai lavori per monitorare le strategie dei club, seguire i movimenti più importanti e capire come si stanno ridefinendo gli equilibri della terza serie.
GIRONE A
AlbinoLeffe
Acquisti:
Cessioni:
Alcione Milano
Acquisti: Mattia Tordini (definitivo, Lecco)
Cessioni: Luigi Samele (definitivo, Giana Erminio)
Arzignano Valchiampo
Acquisti:
Cessioni: Alessandro Coppola (definitivo, Birkirkara)
Cittadella
Acquisti: Stefano Negro (risoluzione prestito, Trapani)
Cessioni: Stefano Negro (definitivo, Casarano)
Dolomiti Bellunesi
Acquisti: Alberto Lattanzio (definitivo, Torres)
Cessioni: Massimiliano Piazza (risoluzione)
Giana Erminio
Acquisti: Luigi Samele (definitivo, Alcione Milano)
Cessioni: Mattia Alborghetti (definitivo, Virtus Entella), Andrea Capelli (prestito, Folgore Caratese)
Inter U23
Acquisti:
Cessioni:
Lecco
Acquisti:
Cessioni: Marco Frigerio (definitivo, Sudtirol), Mattia Tordini (definitivo, Alcione Milano)
Lumezzane
Acquisti: Riccardo Stivanello (prestito, Bologna)
Cessioni: Edoardo Ferretti (prestito, Pro Palazzolo), Simone Cantamessa (risoluzione prestito, Union Brescia)
Novara
Acquisti:
Cessioni:
Ospitaletto
Acquisti: Giacomo Maucci (prestito, Pisa), Luca Maffioletti (definitivo, Pro Sesto), Simone Cortese (prestito, Picerno)
Cessioni: Vladislav Nahrudnyy (risoluzione prestito, Cremonese)
Pergolettese
Acquisti:
Cessioni:
Pro Patria
Acquisti:
Cessioni:
Pro Vercelli
Acquisti: Mattia Del Favero (svincolato)
Cessioni:
Renate
Acquisti: Endri Muhameti (prestito, Atalanta)
Cessioni:
Trento
Acquisti: Marco Ladisa (prestito, Venezia)
Cessioni: Pablo Mangiaracina-Lopez (risoluzione prestito, Padova)
Triestina
Acquisti:
Cessioni:
Union Brescia
Acquisti: Simone Cantamessa (risoluzione prestito, Lumezzane)
Cessioni:
Vicenza
Acquisti:
Cessioni:
Virtus Verona
Acquisti:
Cessioni: Danilo Bulevardi (risoluzione)
GIRONE B
Arezzo
Acquisti: Alessandro Arena (definitivo, Pisa), Mauro Coppolaro (definitivo, Salernitana)
Cessioni: Francesco Dell'Aquila (risoluzione prestito, Torino), Matteo Arena (definitivo, Salernitana)
Ascoli
Acquisti: Francesco Galuppini (definitivo, Mantova)
Cessioni:
Bra
Acquisti: Daniel Armstrong (prestito, Atalanta), Mattia Leoncini (svincolato), Alexandru Capac (prestito, Atalanta)
Cessioni: Vittorio Chiabotto (fine prestito, Spezia)
Campobasso
Acquisti:
Cessioni: Luca Nocerino (definitivo, Foggia), Matteo Lanza (prestito Nissa)
Carpi
Acquisti:
Cessioni: Raffaele Visani (prestito, Luparense)
Forlì
Acquisti: Luigi Palomba (prestito, Virtus Entella)
Cessioni: Francesco Manuzzi (prestito, Piacenza), Stefano Pellizzari (risoluzione), Simone Saporetti (risoluzione)
Gubbio
Acquisti:
Cessioni:
Guidonia Montecelio
Acquisti: Ernesto Starita (prestito, Benevento), Paolo Frascatore (definitivo, Salernitana)
Cessioni:
Juventus Next Gen
Acquisti:
Cessioni:
Livorno
Acquisti: Gregorio Luperini (prestito, Catania)
Cessioni:
Perugia
Acquisti: Alessio Nepi (definitivo, Giugliano)
Cessioni: Roberto Ogunseye (fine prestito, Cesena)
Pianese
Acquisti:
Cessioni:
Pineto
Acquisti:
Cessioni: Giovanni Bruzzaniti (definitivo, Catania)
Pontedera
Acquisti: Luca Piana (definitivo, Cavese), Andrea Caponi (definitivo, Massese), Francesco Dell'Aquila (prestito, Torino), Philip Yeboah (prestito, Monopoli)
Cessioni: Michele Tempre (risoluzione prestito, Empoli)
Ravenna
Acquisti:
Cessioni:
Sambenedettese
Acquisti:
Cessioni:
Ternana
Acquisti:
Cessioni:
Torres
Acquisti: Gabriel Iovieno (risoluzione prestito, Barletta)
Cessioni: Ernesto Starita (risoluzione prestito, Benevento), Alberto Lattanzio (definitivo, Dolomiti Bellunesi)
Vis Pesaro
Acquisti:
Cessioni:
GIRONE C
Atalanta U23
Acquisti:
Cessioni:
Audace Cerignola
Acquisti:
Cessioni: Michele Emmausso (definitivo, Cosenza)
Benevento
Acquisti: Riccardo Iacoponi (risoluzione prestito, Prato)
Cessioni: Riccardo Iacoponi (prestito, Heraclea)
Casarano
Acquisti: Marco Ferilli (risoluzione prestito, Vibonese), Stefano Negro (definitivo, Cittadella)
Cessioni: Antonio Guastamacchia (definitivo, Taranto), Milos Milicevic (prestito, Heraclea)
Casertana
Acquisti: Karlo Butic (definitivo, FK Sarajevo)
Cessioni: Fabian Patriarca (prestito, Afragolese)
Catania
Acquisti: Giovanni Bruzzaniti (definitivo, Pineto)
Cessioni: Gregorio Luperini (prestito, Livorno)
Cavese
Acquisti: Elia Visconti (definitivo, San Marino)
Cessioni: Federico D'Incoronato (prestito, Ancona)
Cosenza
Acquisti: Michele Emmausso (definitivo, Audace Cerignola), Pietro Ciotti (definitivo, Trapani)
Cessioni:
Crotone
Acquisti:
Cessioni: Filippo Berra (definitivo, Salernitana)
Foggia
Acquisti: Luca Nocerino (definitivo, Campobasso)
Cessioni: Ciro Panico (definitivo, Giugliano)
Giugliano
Acquisti: Pedro Justiniano (definitivo, Vaasan Palloseura), Matteo Marchisano (prestito, Avellino), Giovanni Volpe (prestito, Catanzaro), Ciro Panico (definitivo, Foggia), Roberto Ogunseye (prestito, Cesena)
Cessioni: Moussadja Njambe (prestito, Teramo), Alessio Nepi (definitivo, Perugia), Dario Del Fabro (risoluzione), Matteo Milan (risoluzione prestito, Pescara)
Latina
Acquisti: Antonio De Cristofaro (prestito, Avellino), Sonny D'Angelo (definitivo, Avellino), Iacopo Lipani (prestito, Virtus Entella),
Cessioni:
Monopoli
Acquisti:
Cessioni: Giovanni Volpe (risoluzione prestito, Catanzaro)
Picerno
Acquisti: Francesco Rillo (definitivo, Benevento), Dario Del Fabro (svincolato), Daniele Franco (svincolato)
Cessioni: Simone Cortese (prestito, Ospitaletto), Vincenzo Ragone (prestito, Barletta)
Potenza
Acquisti:
Cessioni: Giacomo Sciacca (risoluzione), Fabrizio Alastra (risoluzione)
Salernitana
Acquisti: Giuseppe Carriero (definitivo, Trapani), Filippo Berra (definitivo, Crotone), Matteo Arena (definitivo, Arezzo)
Cessioni: Paolo Frascatore (definitivo, Guidonia Montecelio), Mauro Coppolaro (definitivo, Arezzo)
Siracusa
Acquisti:
Cessioni: Giuliano Alma (risoluzione)
Sorrento
Acquisti:Matteo Milan (prestito, Pescara)
Cessioni:
Team Altamura
Acquisti:
Cessioni: Daniele Franco (risoluzione)
Trapani
Acquisti: Bogdan Stauciuc (definitivo, Fasano), Angelo Vapore (prestito, Hellas Verona), Salvatore Di Mitri (prestito, Palermo)
Cessioni: Pietro Ciotti (definitivo, Cosenza), Giuseppe Carriero (definitivo, Salernitana), Stefano Negro (risoluzione prestito, Cittadella)
