Avellino, il ds Aiello: "Faremo un acquisto in mezzo al campo. Insigne via? Soltanto voci"

Al termine del match vinto contro la Sampdoria, il direttore sportivo dell'Avellino Mario Aiello ha parlato in conferenza stampa: "Felice per il risultato e la prestazione. Meritavamo di vincere con un margine più ampio, se non fosse per una scelta arbitrale discutibile. E' accaduto per la seconda volta di fila che si va al VAR e non si cambia decisione, siamo stati sfortunati".

Il dirigente ha poi parlato del mercato in corso: "Siamo concentrati sulle uscite - riporta TuttoAvellino.it - cercando poi di puntellare la rosa con calciatori con le caratteristiche che ci servono. Abbiamo già inserito Sala, un elemento importante in funzione di un nuovo modulo e lo abbiamo fatto. Inoltre abbiamo fatto l'innesto di Reale, un giovane con qualità e andremo a completare la squadra con un ulteriore inserimento, un giocatore che può giocarsela con Simic. Inoltre cercheremo di fare un intervento in mezzo al campo, un ragazzo con caratteristiche diverse rispetto a quelli che abbiamo. Considerando che Gyabuaa ci ha chiesto di andare a giocare, vedremo di inserire un elemento con quelle caratteristiche".

E sul reparto offensivo ha proseguito: "Non è stata vagliata l'idea di intervenire a gennaio, abbiamo un reparto ampio e con qualità. Cambiando il modulo possiamo variare molto, anche con l'inserimento dei trequartisti che abbiamo e il recupero di molti giocatori che stiamo recuperando, dando l'apporto a livello realizzativo che ci serve. Insigne via? Sono solo voci, non è mai stata presa in considerazione la cosa. E' normale che con un 3-5-2 i trequartisti non hanno spazio ma spesso ci mettiamo a 3-4-1-2 o in altri modi, anche con una difesa a 4. Avremo sempre un atteggiamento camaleontico, in funzione di come stiamo, dell'avversario e del momento.

Discorsi con la Sampdoria? Come sapete con la Samp stiamo parlando per un difensore, ma al momento la trattativa è bloccata perchè il ragazzo è infortunato. La trattativa la teniamo lì, poi ne riparleremo. Su Tutino? Per adesso ci concentriamo al presente, poi per discorsi futuri che lo riguardano, essendo cifre importanti, ne riparleremo. Patierno? Non abbiamo messo in preventiva una sua uscita, ha delle caratteristiche un po' più funzionali al nostro modo di giocare. Patierno al momento non è un giocatore che è sul mercato".