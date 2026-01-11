Atalanta da Champions: così è cambiata la media punti della Dea da Juric a Palladino

Al termine della gara vinta 2-0 contro il Torino il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi ha fatto a Raffaele Palladino il miglior complimento che possa esser fatto a un allenatore: "Il mister è veramente forte nel preparare le partite, abbiamo messo in difficoltà anche l'Inter che è una delle migliori squadre d'Europa. Lo ascoltiamo, ci porterà lontano", ha dichiarato l'estremo difensore nerazzurro che ieri ha contribuito alla vittoria contro i granata di Marco Baroni grazie a un paio di importanti interventi realizzati nella ripresa. Sulla stessa scia le dichiarazioni di Nicola Zalewski, laterale a cui il tecnico di Mugnano di Napoli ripete una volta sì e l'altra pure che deve puntare puntare di più la porta: "Abbiamo alzato tantissimo il livello, anche se forse lo avevamo abbassato troppo prima. Palladino ci ha aiutati a ritrovare il nostro gioco".

Palladino s'è insediato alla guida dell'Atalanta a partire dalla 12esima giornata di campionato. La decisione della famiglia Percassi di sollevare Ivan Juric dal suo ruolo è arrivata a seguito della sconfitta per 3-0 incassata contro il Sassuolo tra le mura amiche. Il tecnico croato, che pure pochi giorni prima aveva conquistato una importante vittoria in Champions sul campo dell'OM di De Zerbi, ha pagato un inizio di campionato decisamente troppo deludente: 13 punti in undici partite per un 13esimo posto molto lontano dagli standard degli ultimi anni.

Dopo la partita di ieri l'Atalanta si ritrova in settima posizione, a -3 dal Como di Cesc Fabregas seppur con una partita in più rispetto ai lariani. "Obiettivo? Non vogliamo rinunciare a nulla", ha detto ieri al termine del match un Raffaele Palladino che da quando è arrivato ha innestato ben altra marcia alla sua Dea. Se nelle prime undici gare la media era di 1.2 punti a partita, dopo è salita a due punti esatti: sei vittorie e tre sconfitte, 18 punti in nove gare. Soprattutto una crescita evidente dato che nelle ultime sei sfide di campionato solo l'Inter è riuscita a fermare l'Atalanta di Palladino, una squadra rinata dopo il cambio d'allenatore.