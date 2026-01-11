Union Brescia, Corini: "Abbiamo bisogno che il mercato ci dia una mano"

Dopo la sfida vinta contro il Trento, il tecnico dell'Union Brescia Eugenio Corini ha commentato il match: "Abbiamo fatto un grande primo tempo ed è un peccato non averlo chiuso in vantaggio - ha esordito il tecnico del lombardi -. Siamo stati bravi a riappropiarci del vantaggio a inizio ripresa, poi è stata una partita molto tattica dove purtroppo il dispendio energetico e le poche soluzioni che posso gestire dalla panchina non mi hanno permesso di alzare la qualità.

Chi è entrato lo ha fatto con lo spirito giusto, abbiamo gestito una settimana in cui l'influenza ci ha colpito duramente. Cisco ha avuto un problema nella notte precedente alla gara, mentre Fogliata è stato colpito stamattina. Rimarco ancora una volta la volontà di vincere e lo spirito, nonostante le difficoltà".

Il discorso poi si è spostato alla finestra di mercato in corso in queste settimane: "Abbiamo bisogno di recuperare giocatori e che il mercato ci dia una mano. C'è la volontà di far bene, queste vittorie sono state di straordinaria importanza ma sappiamo bene quali passi successivi dobbiamo fare. Oggi mia moglie è tornata allo stadio dopo tantissimi anni, mentre le mie figlie piccole non venivano da tempo: stasera andiamo a casa tutti felici".