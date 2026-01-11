Lecce, Ramadani al 45': "Cerchiamo il secondo gol per vincere lo scontro diretto"
Ecco le dichiarazioni di Yiber Ramadani ai microfoni di DAZN dopo i primi quarantacinque minuti di Lecce-Parma: "Dobbiamo cercare il secondo gol per prendere, a tutti i costi, i tre punti nello scontro diretto".
