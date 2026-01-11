Frosinone Re d'Inverno, il Venezia non sbaglia un colpo, ora il Palermo: chi tiene il passo in B?

Con la vittoria ottenuta ieri contro il Catanzaro (2-0, gol di Monterisi e Ghedjemis) il Frosinone si è laureato Campione d'Inverno in Serie B. Continua dunque il sorprendente cammino della squadra di Massimiliano Alvini, che sta facendo sognare i propri tifosi. Si tratta della 12esima vittoria stagionale per i ciociari, che sono caduti appena due volte nel girone d'andata, pareggiando 5 gare. Particolarmente prolifica la fase offensiva: il Frosinone ha fin qui il miglior attacco con 36 gol realizzati, ma anche la terza miglior difesa (16 gol subiti).

Alle sue spalle tiene botta il Venezia, che ha ottenuto l'ottavo risultato utile consecutivo e la settima vittoria nelle ultime 8 gare contro la Reggiana. Mostrando una certa maturità anche dopo essere rimasta in dieci uomini, sul risultato di 1-3. Dopo la retrocessione dello scorso anno, i lagunari restano fra i principali candidati per la promozione diretta ed ora si mantengono a -3 dalla vetta.

Con annesso sorpasso al Monza, caduto contro la Virtus Entella. I brianzoli restano comunque a 4 lunghezze dal primo posto ed a -1 dal Venezia, nonostante la quarta sconfitta stagionale. Oggi toccherà al Palermo dire la propria: i rosanero sono di scena a Mantova e con un successo potrebbero portarsi a -1 dal Monza. Si potrebbe creare dunque un certo vuoto fra le prime 4 della classe e le altre contendenti al giro di boa, anche se a ruota le varie Catanzaro, Cesena, Modena, Empoli, Juve Stabia ed Avellino continuano a coltivare progetti di risalita. Il tempo c'è e la Serie B, si sa, è un campionato lungo e pieno di risvolti inaspettati.