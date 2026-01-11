Pianese in fiducia, ma Birindelli avvisa: "A Carpi serviranno umiltà e attenzione"

Reduce da sei risultati utili consecutivi e dal convincente 4-2 sull’Ascoli che ha aperto il 2026 nel migliore dei modi, la Pianese è pronta a far visita al Carpi con l’obiettivo di dare continuità alla propria risalita in classifica. Alla vigilia della sfida, il tecnico Alessandro Birindelli ha fotografato il momento positivo del gruppo, senza però abbassare la guardia.

“La squadra sta attraversando un periodo importante per forma, risultati e prestazioni - ha spiegato l’allenatore degli amiatini -. C’è entusiasmo e il merito è tutto dei ragazzi, che lavorano con grande impegno, professionalità e spirito giusto. Questo gruppo sa accettare ogni tipo di situazione e affronta le difficoltà con un atteggiamento sempre positivo”.

Birindelli, però, mette in guardia dai rischi dell’autocompiacimento dopo l’ultima vittoria: “Ci aspetta una partita complicata. Arriviamo da un successo di prestigio, ma non deve farci pensare di aver già fatto abbastanza. All’andata il Carpi ci ha messo in difficoltà ed è una squadra che crea molto: è tra le prime quattro del girone per tiri in porta a partita”.

La chiave, secondo il tecnico, sarà l’approccio: “Ci vorrà molta umiltà. Rispetto al girone d’andata cambierà soprattutto l’interpretazione della partita, sia a livello collettivo sia nei singoli. Dovremo essere pronti a leggere bene i momenti della gara”.