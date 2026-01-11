Reggiana, Rozzio dopo il 4° ko di fila: "È il momento più complicato della stagione"

Quarto ko consecutivo per la Reggiana di Davide Dionigi che ieri ha ceduto il passo al Venezia. Queste le parole nel post partita di Paolo Rozzio, capitano degli emiliani tornato sul campo del 'Mapei Stadium' per la prima volta dallo scorso 20 settembre (fonte TuttoReggiana):

Come si esce da un periodo così difficile?

"Sembra banale, ma se ne esce solo vincendo. È il momento più complicato della stagione: veniamo da quattro sconfitte consecutive. Ma dobbiamo ripartire con lo stesso atteggiamento positivo delle ultime partite. A volte verrebbe voglia di “rubacchiare” qualcosa, anche con prestazioni meno belle, ma il giusto atteggiamento deve essere la base per affrontare il derby contro il Cesena".

Hai avuto qualche scintilla con Yeboah?

"Cadeva troppo spesso e posso dire che il VAR in questo ci limita molto nei contrasti. Sono giocatori con cui vorresti fare di più per controllarli ma poi sei obbligato a trattenerti. Il suo atteggiamento è comunque un gioco delle parti e probabilmente anche noi avremmo fatto la stessa cosa sul 3-1. Detto questo, Yeboah è un ottimo giocatore. Lui, ma in generale il Venezia sta mostrando grandi qualità: mi ha davvero impressionato e basta guardare i suoi cambi di spessore per dire che è una squadra di alto valore. Peccato non aver mantenuto il 2-1 fino alla fine per poi tentare di trovare un'occasione a nostro favore nel finale. Invece il terzo gol ci ha tagliato le gambe e da lì la gara è diventata complicata".