Podcast TMW Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus

Nessun dubbio. Nessuna perplessità. Avanti per la sua strada e la gara contro il Sassuolo segna ufficialmente un turning point per l'avventura di Jonathan David con la Juventus. Non tanto per la prestazione, per l'assist e per il gol. Ma per quello che ne è venuto dopo. Damien Comolli, deus ex machina del progetto bianconero, non ha mai avuto dubbi a riguardo.

Vi spieghiamo tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Spalletti su David

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Sassuolo esprimendo grande vicinanza al tanto criticato Jonathan David. Queste le sue dichiarazioni in merito all'attaccante canadese, ieri a segno e soprattutto supportato da tutta la squadra: "C'era una presa di posizione nei confronti di David da parte di tutti. Quando ti arrivano tutte quelle offese li... Mi sarei sorpreso se la squadra non si fosse messa dalla sua parte, bisogna fargli vedere gli amici che ha all'interno dello spogliatoio". Sulla posizione di Miretti a duettare con David e la capacità della Juventus di fermare il palleggio del Sassuolo: "La squadra ha lavorato bene quando il Sassuolo tentata di costruire togliendoli la superiorità numerica, ma con i difensori che abbiamo possiamo permetterci di scoprirci. Li si è fatto perdere di lucidità, anche senza centravanti con Miretti bravo a inserirsi".