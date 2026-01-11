Bergomi: "L'Inter ti abbaglia sempre per come gioca, il Napoli cambia in base a Spinazzola"

Giuseppe Bergomi, storico ex difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per presentare il big match di questa sera tra i nerazzurri e il Napoli. Queste le sue principali dichiarazioni: "Se pensiamo all’andata, il Napoli arrivava dalla brutta sconfitta col Psv, ma Conte l’aveva vinta con la mossa Neres. Quel giorno l’Inter l’aveva interpretata bene, ma era caduta troppo nel nervosismo della gara. Oggi come allora, io vedo tanto equilibrio, anche perché sono due squadre forti e diverse. L’Inter ti abbaglia sempre per come gioca, può dare un segnale alla compagnia, ma il Napoli di Conte sa affrontarti sempre senza paura. Da un lato, saranno decisive le due punte, Thuram e Lautaro, e la loro capacità di vincere i duelli. Il Napoli ha troppe assenze, ma ha un giocatore un po’ troppo sottovalutato che potrà dare fastidio sulla fascia: è Spinazzola. Se c’è o non c’è, il Napoli cambia. Sulla sua fascia, nonostante la timidezza, Luis Henrique sta invece crescendo dal punto di vista difensivo...".

Come arriva l'Inter.

Cristian Chivu schiererà i nerazzurri in campo con il 3-5-2 e riproporrà il miglior undici possibile. Sommer in porta e terzetto difensivo composto da Bisseck, Akanji e Bastoni. A centrocampo Luis Henrique e Dimarco sugli esterni, mediana composta da Zielinski (favorito su Mkhitaryan) insieme a Calhanoglu e Barella. In attacco tornano titolari insieme Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Da Milano, Bruno Cadelli

Come arriva il Napoli.

Neres non ce la fa, è pronto Lang con Elmas che si sposta a destra. Juan Jesus è pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro della difesa, complice il momento poco brillante di Alessandro Buongiorno. Tra i pali Milinkovic-Savic e difesa a tre con Di Lorenzo e Rrahmani insieme al brasiliano, mentre sulle corsie del centrocampo torna Spinazzola a sinistra con Politano a destra. In mezzo, con Anguissa ancora out, nessuna possibilità di scelta e spazio a Lobotka-McTominay. In avanti a completare il reparto ci sarà Hojlund. Da Napoli, Arturo Minervini