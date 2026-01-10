Podcast TMW Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio

Una stagione straordinaria. Michael Kayode, prodotto del settore giovanile della Fiorentina, sta giocando a livelli altissimi con la maglia del Brentford in quella che di fatto è la sua prima vera annata da titolare in Premier League. 21 presenze in campionato e praticamente tutte da protagonista, il mercato su di lui si è già infiammato. Potrà tornare in Italia in estate? Ci stanno pensando due big del nostro pallone, come vi abbiamo raccontato in anteprima negli scorsi giorni proprio su queste colonne.

Ne parliamo nel Podcast di Tuttomercatoweb.com di oggi, con Marco Conterio.

L'anticipazione di TMW: ci pensano Inter e Juventus per giugno

Michael Kayode ormai non è più una sorpresa. L'ex Fiorentina, classe 2004, è tra i migliori giocatori in assoluto per rendimento dell'intera Premier League e su di lui oggi ci sono comprensibilmente big inglesi, ma anche italiane. Inter e Juventus, per quanto riguarda la nostra Serie A, lo stanno concretamente seguendo in vista della prossima estate. Nerazzurri e bianconeri, secondo quanto raccolto da TMW, stanno infatti pensando a riportare l'ex viola in Italia per il mercato estivo e lo stanno dunque monitorando con attenzione (1888 minuti giocati distribuiti in 24 presenze finora in questa stagione). In questo momento, il Brentford lo considera però indispensabile per il suo progetto.