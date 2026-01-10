Roma Femminile, Greggi: "Io Capitan Futuro? Onorata del paragone con DDR"

Giada Greggi, centrocampista classe 2000, della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso le colonne di Tuttosport alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana in programma domani allo stadio 'Adriatico' di Pescara contro la Juventus:

"Sappiamo di affrontare una squadra molto tosta che sta andando benissimo in campo internazionale e ha tante giocatrici d’esperienza e forti a livello individuale. Ma noi ci giocheremo questa sfida nel miglior modo possibile perché questo trofeo è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati.

Se mi sarei aspettata un andamento simile in campionato? Non ci avrei creduto perché in estate sono subentrate tantissime giocatrici nuove ed è arrivato un nuovo tecnico che ha portato un nuovo modo di giocare. Per cui per noi in primis era tutto una novità. Questa prima fase è andata molto bene, ma più che sui punti io mi soffermerei sul percorso, perché stiamo acquisendo molta fiducia. Sono molto orgogliosa di questa squadra.

Il soprannome di 'Capitan Futuro' come DDR? È un paragone che mi onora, ma mettere la fascia al braccio è anche una responsabilità perché sappiamo il valore che ha a Roma: qui rappresenti non solo il club, ma anche una tifoseria unica al mondo. Fascia o non fascia, quello che attraverso la mia aggressività, la mia passione e il mio attaccamento alla maglia provo a “dire” sempre alle mie compagne, in particolare alle nuove, è che dobbiamo trasmettere quei valori che sappiamo esserci solo a Roma"