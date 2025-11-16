Cabrini: "Gattuso ha fatto quello che doveva, vincere. Bisogna puntare sui giovani"

“Per ora ha fatto quello che gli hanno chiesto da ct, vincere. Ma le partite decisive non sono queste”. Antonio Cabrini, intervistato da Tuttosport, parla così del percorso dell’Italia di Gennaro Gattuso: “Cambia modulo perché cerca garanzie a livello difensivo”.

Stasera a San Siro c’è la Norvegia, riscattare il ko di Oslo non sarà semplice: “Loro hanno Haaland e non solo - dice Cabrini -. Non è più la nazionale materasso di un tempo. Bisogna dare atto ad alcuni Paesi di aver investito nelle proprie capacità e forse anche nei propri uomini”. Quanto ai playoff di marzo: “Nessuno ci regalerà nulla. Servirà una nazionale che pensi di poter essere protagonista. E soprattutto che si esprima a un certo livello sul campo”.

Se Dimarco è un valore aggiunto, alle belle speranze come Pio Esposito serve tempo: “Bisognerà vedere quando sarà in ballo la qualificazione”. Il tema, per Cabrini, è strutturale: “bisogna puntare sui giovani, farli giocare e permettere loro di crescere, anziché lasciarli in panchina”, perché solo così la Nazionale potrà tornare a esprimere un patrimonio di talento all’altezza della sua storia.