Ospitaletto-Union Brescia, derby senza ultras che manca da 40 anni

Il derby che mancava da oltre quarant’anni torna proprio nello stadio intitolato a Gino Corioni, figura che unisce le storie di Ospitaletto e Brescia, club ai quali ha legato gran parte della sua vita. Pasini, come ricordato dalla vedova Annamaria, ha realizzato il sogno di Corioni: riunire gli industriali del territorio per sostenere la squadra della città.

Per l’Union Brescia si tratta di un test vero, forse il più insidioso prima della sfida al Vicenza capolista. Il ko con l’Alcione ha reso questa partita ancora più delicata per il morale della piazza, che faticherebbe ad accettare uno stop contro un club che sette anni fa era in Seconda Categoria. Gli ultimi incroci con l’Ospitaletto risalgono agli anni ’80, mentre l’ultimo derby provinciale resta quello con la Feralpisalò nel 2023/24: un anno e mezzo che, viste le evoluzioni recenti, sembra un’era fa.

Ieri trecento tifosi della Curva Nord hanno salutato la squadra nell’allenamento al Rigamonti, ma oggi non saranno presenti per le restrizioni del Prefetto, che ha riservato la vendita dei biglietti ai soli residenti ospitalettesi. Un’assenza pesante in una gara che non si può sbagliare. Lo riporta Il Giornale di Brescia