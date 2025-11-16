Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

Criptovalute e calcio, così la nuova finanza sta entrando nel mondo del pallone

Criptovalute e calcio, così la nuova finanza sta entrando nel mondo del palloneTUTTO mercato WEB
Simone Bernabei
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
Simone Bernabei

Un lungo approfondimento in cui abbiamo scoperto nel dettaglio il mondo delle criptovalute con i suoi collegamenti a quello del calcio. Partendo dall'ingresso di Tether nel pacchetto azionario della Juventus (e nel suo Cda), la giornata di oggi ha sviscerato i tanti punti di contatto fra questa nuova forma finanziaria e il pallone.

Da come le criptovalute sono già entrate a contatto con società italiane ed europee ai possibili sviluppi futuri della blockchain applicata allo sport, fino agli utilizzi di Bitcoin per l'acquisto di cartellini o per il pagamento dei bonus dei calciatori e al proliferare dei fan token dei singoli club. Di seguito il resoconto completo del focus odierno proposto sulle pagine di TMW.

Il primo calciatore acquistato in Bitcoin: la storia di Kiroglu all'Harunustaspor

Messi prese 5 milioni di bonus col fan token del PSG. Che intanto ha aggiunto Bitcoin al proprio bilancio

BrozoCrypto e Huijsen che imita 'Just a chill guy': esempi di calciatori legati alle cripto

Il caso Real Bedford FC: una tesoreria Bitcoin per la scalata fino alla Premier League

Bitcoin per pagare i bonus dei calciatori: l'innovativa idea del Southampton

Non solo Tether. Nel 2018 una parte del Rimini fu acquistata con criptovalute

La Juve Stabia a Solmate, azienda che ha scelto di diventare una tesoreria della criptovaluta Solana

Dogecoin e il caso Triestina: così il token caro a Elon Musk è entrato nel calcio italiano

Juventus, Milan, Inter e non solo: in Italia (e in Europa) spopolano i fan token delle squadre

Binance, Kraken e la meme coin scelta dal Napoli: il mondo crypto è già dentro il calcio

Criptovalute e Blockchain, come la nuova finanza può rivoluzionare il calcio

Tether e la Juve: chi sono Paolo Ardoino, Giancarlo Devasini e il nuovo membro del Cda Francesco Garino

Tether e la Juventus: chi è e cosa fa la principale emittente di stablecoin al mondo

Articoli correlati
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 novembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 novembre
Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a...... Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa
Dai 35 milioni spesi dal Milan alla sfortuna per i troppi infortuni. Caldara dice... Dai 35 milioni spesi dal Milan alla sfortuna per i troppi infortuni. Caldara dice addio al calcio
Altre notizie I fatti del giorno
Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a...... Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa
Mondiali 2026, l'elenco aggiornato delle qualificate: Spagna e Austria a un passo... Mondiali 2026, l'elenco aggiornato delle qualificate: Spagna e Austria a un passo dal sogno
Criptovalute e calcio, così la nuova finanza sta entrando nel mondo del pallone Focus TMWCriptovalute e calcio, così la nuova finanza sta entrando nel mondo del pallone
Obiettivi, Fabregas, mercato e Nico Paz: Como, il presidente Suwarso a 360° Obiettivi, Fabregas, mercato e Nico Paz: Como, il presidente Suwarso a 360°
Percassi spiega i motivi dietro l'esonero di Juric e perché l'Atalanta ha scelto... Percassi spiega i motivi dietro l'esonero di Juric e perché l'Atalanta ha scelto Palladino
Dai 35 milioni spesi dal Milan alla sfortuna per i troppi infortuni. Caldara dice... Dai 35 milioni spesi dal Milan alla sfortuna per i troppi infortuni. Caldara dice addio al calcio
Serie C, il riepilogo delle gare del sabato: vincono Cittadella e Lumezzane, super... Serie C, il riepilogo delle gare del sabato: vincono Cittadella e Lumezzane, super Crotone
Da Jean a Bertaud fino a Stankovic: tutti i profili valutati dal Parma per sostituire... Da Jean a Bertaud fino a Stankovic: tutti i profili valutati dal Parma per sostituire Suzuki
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Le più lette
1 Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
2 Criptovalute e calcio, così la nuova finanza sta entrando nel mondo del pallone
3 Inter, senti Montella dalla Turchia: "Calhanoglu aveva un po' di risentimenti, va controllato"
4 Estonia silurata dalla Norvegia, Haaland "cameriere": regala 70 hamburger ai suoi compagni
5 16 novembre 1975, nell'intervallo del derby Chinaglia e Corsini vanno quasi alle mani
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 11:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa
Immagine top news n.1 Mondiali 2026, l'elenco aggiornato delle qualificate: Spagna e Austria a un passo dal sogno
Immagine top news n.2 Criptovalute e calcio, così la nuova finanza sta entrando nel mondo del pallone
Immagine top news n.3 Italia, le ultime di formazione: gioca Frattesi, in attacco Pio Esposito con Retegui
Immagine top news n.4 Il CT Solbakken: "La svolta a Oslo contro l'Italia. Ma anche voi andrete al Mondiale..."
Immagine top news n.5 Haaland: "Futuro in Italia? Non si sa mai. Pio Esposito? Onestamente non lo conosco"
Immagine top news n.6 Il primo calciatore acquistato in Bitcoin: la storia di Kiroglu all'Harunustaspor
Immagine top news n.7 Messi prese 5 milioni di bonus col fan token del PSG. Che intanto ha aggiunto Bitcoin al proprio bilancio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.2 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.3 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 novembre
Immagine news Serie A n.2 Italia, decisa la sede per la semifinale playoff: si giocherà a Bergamo
Immagine news Serie A n.3 Norvegia, il ct Solbakken prima dell'Italia: "Non andiamo al Mondiale dall'età della pietra"
Immagine news Serie A n.4 Verona, Nelsson: "Dopo il prestito alla Roma periodo difficile al Galatasaray"
Immagine news Serie A n.5 Inter, senti Montella dalla Turchia: "Calhanoglu aveva un po' di risentimenti, va controllato"
Immagine news Serie A n.6 Schwoch avvisa i calciatori della Fiorentina: "Vanoli non guarda in faccia nessuno"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Castagnini: "Soddisfatti dell'avvio. Stiamo riportando entusiasmo nella piazza"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, si ferma l'attaccante Soleri: nei prossimi giorni gli esami strumentali
Immagine news Serie B n.3 Pohjanpalo deve invertire la rotta. La promozione in A del Palermo passa dai suoi gol
Immagine news Serie B n.4 Pescara, caccia a un difensore per gennaio: da Rizzo a Coppola i possibili nomi
Immagine news Serie B n.5 Ignazio Abate bene anche in Serie B: la sua Juve Stabia sulla strada per i playoff
Immagine news Serie B n.6 Giannitti: "Stirpe-Alvini connubio vincente a Frosinone. La Samp è la grande incompiuta di B"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, la Curva Nord alza la voce: nuovi striscioni contro il ricorso sul progetto stadio-clinica
Immagine news Serie C n.2 Gallo tiene il Vicenza con i piedi per terra: "Niente euforia, col Renate serve lucidità"
Immagine news Serie C n.3 Pro Patria, Greco avvisa: "A Lecco gara insidiosa. Dobbiamo ricostruire dalle basi"
Immagine news Serie C n.4 Pianese, Birindelli avvisa: "Pontedera è un esame vero. Servirà compattezza e lucidità"
Immagine news Serie C n.5 Vis Pesaro, Stellone: "Reazione da grande gruppo. Vittoria che pesa tantissimo"
Immagine news Serie C n.6 Buscè si gode i tre punti e avverte il Cosenza: "Bene il risultato, ma possiamo fare molto di più"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Italia-Norvegia, risultato ininfluente ma il riscatto è d'obbligo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Azerbaigian-Francia: Bleus già qualificati ma comunque avanti nei pronostici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Romanelli: "Spagna e Inghilterra avanti a noi. Prendiamo ispirazione per continuare a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women-Milan, le formazioni ufficiali: torna Kerr dal 1’. Solito tridente per Bakker
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, la Fiorentina manca l’assalto al primo posto: 1-1 contro il Parma
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Hurtig e Bonfantini dal 1'. Pinther guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, un lampo di Pellegrino Cimò stende il Sassuolo. 1ª vittoria per la Ternana
Immagine news Calcio femminile n.6 Sassuolo-Ternana, le formazioni ufficiali: in avanti è sfida fra Clelland e Pirone
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?