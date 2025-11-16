Criptovalute e calcio, così la nuova finanza sta entrando nel mondo del pallone
Un lungo approfondimento in cui abbiamo scoperto nel dettaglio il mondo delle criptovalute con i suoi collegamenti a quello del calcio. Partendo dall'ingresso di Tether nel pacchetto azionario della Juventus (e nel suo Cda), la giornata di oggi ha sviscerato i tanti punti di contatto fra questa nuova forma finanziaria e il pallone.
Da come le criptovalute sono già entrate a contatto con società italiane ed europee ai possibili sviluppi futuri della blockchain applicata allo sport, fino agli utilizzi di Bitcoin per l'acquisto di cartellini o per il pagamento dei bonus dei calciatori e al proliferare dei fan token dei singoli club. Di seguito il resoconto completo del focus odierno proposto sulle pagine di TMW.
Il primo calciatore acquistato in Bitcoin: la storia di Kiroglu all'Harunustaspor
Messi prese 5 milioni di bonus col fan token del PSG. Che intanto ha aggiunto Bitcoin al proprio bilancio
BrozoCrypto e Huijsen che imita 'Just a chill guy': esempi di calciatori legati alle cripto
Il caso Real Bedford FC: una tesoreria Bitcoin per la scalata fino alla Premier League
Bitcoin per pagare i bonus dei calciatori: l'innovativa idea del Southampton
Non solo Tether. Nel 2018 una parte del Rimini fu acquistata con criptovalute
La Juve Stabia a Solmate, azienda che ha scelto di diventare una tesoreria della criptovaluta Solana
Dogecoin e il caso Triestina: così il token caro a Elon Musk è entrato nel calcio italiano
Juventus, Milan, Inter e non solo: in Italia (e in Europa) spopolano i fan token delle squadre
Binance, Kraken e la meme coin scelta dal Napoli: il mondo crypto è già dentro il calcio
Criptovalute e Blockchain, come la nuova finanza può rivoluzionare il calcio
Tether e la Juve: chi sono Paolo Ardoino, Giancarlo Devasini e il nuovo membro del Cda Francesco Garino
Tether e la Juventus: chi è e cosa fa la principale emittente di stablecoin al mondo