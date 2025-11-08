Cabrini: "Vittoria di Cremona e pari con lo Sporting ha dato fiducia. Vlahovic l'uomo derby"

E' il giorno del derby di Torino. Una sfida che si prepara da sola fra due realtà molto diverse ma con tanta voglia di portare a casa l'intera posta in palio. Si gioca in casa della Juventus, all'Allianz Stadium con gli uomini di Spalletti che vogliono proseguire il filotto di vittorie di fila. Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Antonio Cabrini si è pronunciato sulla sfida che, per lui, non si prepara in modo differente rispetto alle altre:

"C’è la consapevolezza che sia una gara molto sentita, con una responsabilità maggiore verso le persone che vengono a tifare". In sella alla formazione bianconera c'è Spalletti. L'ex ct azzurro ha iniziato la sua avventura con due risultati utili consecutivi fra campionato e Champions: "Vincere a Cremona e pareggiare con lo Sporting dà fiducia a tutto l'ambiente. Lui dovrà arrivare a guidare la squadra, ma questo non si fa in tre giorni".

Su chi possa essere invece l’uomo di questa partita per i bianconeri, l’ex campione del mondo 1982 non ha dubbi: Dusan Vlahovic. "Vorrei diventasse protagonista - ha proseguito - non solo in questa partita. Se elimina le questioni extra campo e si mette in testa di essere una pedina importante, può diventarla".