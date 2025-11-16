La Juventus sfida le big d'Europa per Mendoza: clausola da 20 milioni

La Juventus ha da tempo bisogno di un regista, esigenza che non nasce con l’arrivo di Spalletti. La campagna acquisti estiva ha lasciato scoperta la casella del playmaker, puntando invece sui talenti già in casa. Ora l’attenzione dei bianconeri si concentra sulla Spagna, patria di centrocampisti di qualità, e in particolare su Rodrigo Mendoza, classe 2005 dell’Elche.

Mendoza, già osservato al Mondiale Under 20 e protagonista nell’Under 21 spagnola, ha contribuito alla goleada per 7-0 contro San Marino e sarà impegnato contro la Romania, oltre a guidare l’Elche contro il Real Madrid in Liga. Spesso paragonato a Pedri, il regista spagnolo sta crescendo costantemente e in estate ha rifiutato offerte da Arabia, Como e Red Bull. L’Elche gli ha rinnovato il contratto fino al 2028, con una clausola rescissoria di 20 milioni trattabile.

Mendoza possiede tempi di gioco, visione e piedi buoni: per il suo sviluppo ha bisogno di compagni muscolosi, condizione soddisfatta alla Juventus con Thuram, Locatelli e Koopmeiners. Sul giovane ci sono già Manchester City e Real Madrid, quindi serve rapidità nelle decisioni. Lo riporta Tuttosport.