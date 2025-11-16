Serie C, prosegue la 14ª giornata: tutte le gare in programma oggi

La domenica della 14ª giornata di Serie C promette risposte importanti in tutti e tre i gironi, con incroci che possono incidere sia sulle zone nobili sia sulla parte bassa delle classifiche.

Nel Girone A, l’attenzione è puntata sul big match tra Ospitaletto e Union Brescia, con i padroni di casa in cerca di punti per allontanarsi dalla zona playout e i biancoblù determinati a restare in scia del Vicenza. Interessante anche AlbinoLeffe-Virtus Verona, sfida tra due squadre alla ricerca di continuità, mentre Alcione Milano–Novara mette di fronte ambizioni diverse ma punti pesanti per entrambe. In serata, Vicenza–Renate e Lecco–Pro Patria completano un programma ad alta intensità.

Nel Girone B, la domenica porta due match fondamentali: Livorno–Ravenna, con i romagnoli decisi a difendere il secondo posto, e Pontedera–Pianese, gara delicata per la zona centrale della classifica. La Pianese cerca conferme dopo le ultime prestazioni, mentre il Pontedera ha bisogno di punti per respirare.

Nel Girone C, spicca Benevento–Monopoli, scontro inatteso tra due delle formazioni più in forma del momento: i pugliesi vantano il miglior rendimento esterno, ma al Vigorito li attende un ambiente galvanizzato dal cambio in panchina. Riflettori anche su Altamura–Salernitana, sfida che profuma d’alta classifica, mentre Giugliano–Audace Cerignola e Potenza–Trapani mettono in palio punti cruciali per la corsa salvezza.

SERIE C, 14ª GIORNATA

GIRONE A

Sabato 15 novembre

Cittadella - Arzignano 1-0

17’ Cecchetto

Lumezzane - Pro Vercelli 3-1

34’ Diodato (L), 44’ Sow (PV), 73’ Ferro (L), 92’ Rocca (L)

Triestina - Trento 1-1

12’ Gunduz (TRI), Delmomnte 92’ (TRE)

Domenica 16 novembre

12:30 – Ospitaletto - Brescia

14:30 – AlbinoLeffe - Virtus Verona

14:30 – Alcione Milano - Novara

17:30 – L.R. Vicenza - Renate

17:30 – Lecco - Pro Patria

Lunedì 17 novembre

20:30 – Pergolettese - Giana Erminio

Dolomiti Bellunesi-Inter U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 18.30

Classifica: Vicenza 35, Union Brescia 27, Lecco 27, Alcione Milano 24, Cittadella 24*, Inter U23 22, Trento 20*, Pro Vercelli 19*, Renate 17, Novara 15, Ospitaletto 13, Pergolettese 13, Arzignano Valchiampo 13*, Dolomiti Bellunesi 13, Giana Erminio 13, Lumezzane 13*, AlbinoLeffe 13, Virtus Verona 11, Pro Patria 8, Triestina -9*

* una gara in più

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B

Venerdì 14 novembre

Arezzo – Bra 2-1

9’ rig. Pattarello (A), 57’ Cianci (A), 65’ Baldini (B)

Forlì – Campobasso 2-3

28’ rig. Petrelli (F), 45’ Franzolini (F), 52’ Brunet (C), 72’ Padula (C), 80’ Leonetti (C)

Sabato 15 novembre

Pineto - Carpi 1-0

17’ Bruzzaniti

Rimini - Ascoli 0-2

35’ Damiani, 39’ Gori

Torres - Perugia 1-1

41’ Starita (T), 55’ aut. Brendan (P)

Vis Pesaro - Guidonia 2-1

29' Esempio (G), 52' Stabile (V), 61' Di Paola (V)

Sambenedettese - Ternana 0-0

Domenica 16 novembre

14:30 – Livorno - Ravenna

17:30 – Pontedera - Pianese

Gubbio-Juventus Next Gen rinviata a mercoledì 26 novembre alle 15.00

Classifica: Arezzo 35*, Ravenna 33, Ascoli 31*, Guidonia Montecelio 23*, Pineto 22*, Carpi 21*, Ternana 21*, Forlì 20*, Vis Pesaro 20*, Campobasso 20*, Gubbio 18, Pianese 17, Juventus Next Gen 17, Sambenedettese 16*, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10*, Perugia 9*, Torres 8*, Rimini -4*

* una partita in più

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

GIRONE C

Sabato 15 novembre

Casarano - Catania 1-0

9’ Cajazzo

Crotone - Sorrento 3-1

12’ Gomez (C), 30’ Maggio (C), 52’ Sabbatani (S), 71’ Piovanello (C)

Latina – Cosenza 0-1

4’ Mazzocchi

Picerno - Siracusa 1-2

43’ Ba (S), 46’ Bianchi (P), 55’ Guadagni (S)

Domenica 16 novembre

12:30 – Benevento - Monopoli

14:30 – Altamura - Salernitana

14:30 – Giugliano - Audace Cerignola

14:30 – Potenza - Trapani

Lunedì 17 novembre

20:30 – Foggia - Cavese

Casertana-Atalanta U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 17.30

Classifica: Catania 28*, Salernitana 27, Benevento 26, Cosenza 26*, Monopoli 22, Casarano 21*, Crotone 21*, Casertana 19, Atalanta U23 17, Trapani 17, Potenza 16, Team Altamura 15, Audace Cerignola 15, Cavese 15, Giugliano 15, Latina 14*, Sorrento 13*, Siracusa 12*, Picerno 10*, Foggia 10,

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

* una gara in più