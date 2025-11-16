Serie C, prosegue la 14ª giornata: tutte le gare in programma oggi
La domenica della 14ª giornata di Serie C promette risposte importanti in tutti e tre i gironi, con incroci che possono incidere sia sulle zone nobili sia sulla parte bassa delle classifiche.
Nel Girone A, l’attenzione è puntata sul big match tra Ospitaletto e Union Brescia, con i padroni di casa in cerca di punti per allontanarsi dalla zona playout e i biancoblù determinati a restare in scia del Vicenza. Interessante anche AlbinoLeffe-Virtus Verona, sfida tra due squadre alla ricerca di continuità, mentre Alcione Milano–Novara mette di fronte ambizioni diverse ma punti pesanti per entrambe. In serata, Vicenza–Renate e Lecco–Pro Patria completano un programma ad alta intensità.
Nel Girone B, la domenica porta due match fondamentali: Livorno–Ravenna, con i romagnoli decisi a difendere il secondo posto, e Pontedera–Pianese, gara delicata per la zona centrale della classifica. La Pianese cerca conferme dopo le ultime prestazioni, mentre il Pontedera ha bisogno di punti per respirare.
Nel Girone C, spicca Benevento–Monopoli, scontro inatteso tra due delle formazioni più in forma del momento: i pugliesi vantano il miglior rendimento esterno, ma al Vigorito li attende un ambiente galvanizzato dal cambio in panchina. Riflettori anche su Altamura–Salernitana, sfida che profuma d’alta classifica, mentre Giugliano–Audace Cerignola e Potenza–Trapani mettono in palio punti cruciali per la corsa salvezza.
SERIE C, 14ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 15 novembre
Cittadella - Arzignano 1-0
17’ Cecchetto
Lumezzane - Pro Vercelli 3-1
34’ Diodato (L), 44’ Sow (PV), 73’ Ferro (L), 92’ Rocca (L)
Triestina - Trento 1-1
12’ Gunduz (TRI), Delmomnte 92’ (TRE)
Domenica 16 novembre
12:30 – Ospitaletto - Brescia
14:30 – AlbinoLeffe - Virtus Verona
14:30 – Alcione Milano - Novara
17:30 – L.R. Vicenza - Renate
17:30 – Lecco - Pro Patria
Lunedì 17 novembre
20:30 – Pergolettese - Giana Erminio
Dolomiti Bellunesi-Inter U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 18.30
Classifica: Vicenza 35, Union Brescia 27, Lecco 27, Alcione Milano 24, Cittadella 24*, Inter U23 22, Trento 20*, Pro Vercelli 19*, Renate 17, Novara 15, Ospitaletto 13, Pergolettese 13, Arzignano Valchiampo 13*, Dolomiti Bellunesi 13, Giana Erminio 13, Lumezzane 13*, AlbinoLeffe 13, Virtus Verona 11, Pro Patria 8, Triestina -9*
* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti
GIRONE B
Venerdì 14 novembre
Arezzo – Bra 2-1
9’ rig. Pattarello (A), 57’ Cianci (A), 65’ Baldini (B)
Forlì – Campobasso 2-3
28’ rig. Petrelli (F), 45’ Franzolini (F), 52’ Brunet (C), 72’ Padula (C), 80’ Leonetti (C)
Sabato 15 novembre
Pineto - Carpi 1-0
17’ Bruzzaniti
Rimini - Ascoli 0-2
35’ Damiani, 39’ Gori
Torres - Perugia 1-1
41’ Starita (T), 55’ aut. Brendan (P)
Vis Pesaro - Guidonia 2-1
29' Esempio (G), 52' Stabile (V), 61' Di Paola (V)
Sambenedettese - Ternana 0-0
Domenica 16 novembre
14:30 – Livorno - Ravenna
17:30 – Pontedera - Pianese
Gubbio-Juventus Next Gen rinviata a mercoledì 26 novembre alle 15.00
Classifica: Arezzo 35*, Ravenna 33, Ascoli 31*, Guidonia Montecelio 23*, Pineto 22*, Carpi 21*, Ternana 21*, Forlì 20*, Vis Pesaro 20*, Campobasso 20*, Gubbio 18, Pianese 17, Juventus Next Gen 17, Sambenedettese 16*, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10*, Perugia 9*, Torres 8*, Rimini -4*
* una partita in più
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti
GIRONE C
Sabato 15 novembre
Casarano - Catania 1-0
9’ Cajazzo
Crotone - Sorrento 3-1
12’ Gomez (C), 30’ Maggio (C), 52’ Sabbatani (S), 71’ Piovanello (C)
Latina – Cosenza 0-1
4’ Mazzocchi
Picerno - Siracusa 1-2
43’ Ba (S), 46’ Bianchi (P), 55’ Guadagni (S)
Domenica 16 novembre
12:30 – Benevento - Monopoli
14:30 – Altamura - Salernitana
14:30 – Giugliano - Audace Cerignola
14:30 – Potenza - Trapani
Lunedì 17 novembre
20:30 – Foggia - Cavese
Casertana-Atalanta U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 17.30
Classifica: Catania 28*, Salernitana 27, Benevento 26, Cosenza 26*, Monopoli 22, Casarano 21*, Crotone 21*, Casertana 19, Atalanta U23 17, Trapani 17, Potenza 16, Team Altamura 15, Audace Cerignola 15, Cavese 15, Giugliano 15, Latina 14*, Sorrento 13*, Siracusa 12*, Picerno 10*, Foggia 10,
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
* una gara in più