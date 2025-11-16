Atalanta, la gioia di Peluso: "Pronto a vivere questa avventura con lo stesso amore"
TUTTO mercato WEB
Federico Peluso, vice di Raffaele Palladino, torna con gioia nella "sua" Atalanta. Da giocatore ha vestito la maglia nerazzurra dal 2009 al 2013 mettendo insieme 111 presenze. Peluso, con un post sul suo profilo Instagram, celebra il ritorno alla Dea:
"Con grande gioia torno in questo grande club dove ho conservato dei meravigliosi ricordi … pronto a vivere questa nuova avventura e a dare il mio contributo con un ruolo diverso ma con la stessa passione e amore".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Le più lette
1 Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile