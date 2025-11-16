Udinese, Buksa: "Atta mi ricorda Bellingham, può diventare tra i migliori al mondo"

Durante una lunga intervista concessa a Eleven Sports dal ritiro della nazionale polacca, l’attaccante dell’Udinese Adam Buksa ha parlato anche di Zaniolo e Atta.

Arrivato a Udine per prendere il posto di Lorenzo Lucca, passato al Napoli ("avrei già dovuto sostituirlo a Pisa, in Serie B", ha ricordato), Buksa ha detto: "Nicolò è un giocatore molto forte. Aveva bisogno di un club che gli garantisse continuità e l’Udinese gliel’ha data. Sta ripagando il club con gol e prestazioni. È di carattere e ho un buon rapporto con lui. Runjaic sa guidare questo tipo di giocatori".

Su Atta: "Mi ricorda Bellingham. È intelligente e di grandi qualità: riesce a liberarsi di due-tre avversari con facilità. Deve migliorare l’ultimo passaggio, ma se lo farà potrà diventare tra i migliori al mondo. Corre oltre 12 km a partita, è ovunque e ha tecnica"

Buksa ha raccontato anche il suo approccio all’Udinese: "Non avevo mai visto un club così professionale. I servizi per i giocatori sono al top, non manca nulla. Runjaic è stato determinante nel mio trasferimento. Gli allenamenti sono intensi e di qualità. L’Udinese è la seconda squadra più forte in cui abbia giocato, dopo il Lens, con cui chiudemmo secondi in Ligue 1 nel 2022-23 dietro il PSG".