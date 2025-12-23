Cabrini: "Spalletti ha cambiato volto ai giocatori e alla Juventus, ma ora serve continuità"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Antonio Cabrini ha commentato il momento della Juventus elogiando Luciano Spalletti: "E' innegabile che Luciano Spalletti in non molto tempo abbia cambiato volto ai giocatori e alla Juventus - ha esordito - adesso molto più in linea con le aspettative estive e le ambizioni del club. Spalletti ha fatto la cosa più facile ma allo stesso tempo più complicata per un allenatore: puntare sui giocatori più forti schierando ognuno di loro nella posizione migliore".

I bianconeri possono ambire a traguardi importanti anche se, prosegue l'ex difensore, dovranno sbagliare pochissimo e "avere continuità fin dalle partite dopo Natale con Pisa, Lecce, Sassuolo...Inter e Napoli restano le favorite per lo scudetto, poi dipenderà anche dal mercato di gennaio: se dovessero arrivare rinforzi da Juventus, beh una spinta la darebbero. Ma in generale io sono contrario al comprare tanto per comprare, quello al massimo si può fare ogni tanto al mercato della piazza, non a quello dei calciatori".