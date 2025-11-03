Cagliari, Angelozzi: "Stiamo bene, il percorso che dobbiamo fare lo conosciamo"
Il ds del Cagliari Guido Angelozzi parla ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla discesa in campo contro la Lazio: "Stiamo bene, il percorso che dobbiamo fare lo conosciamo, ci può stare qualche sconfitta. Siamo sereni e stiamo lavorando come è giusto lavorare, siamo fiduciosi. Noi vogliamo provare a giocare a calcio ed essere propositivi, alla fine vediamo cosa saremo riusciti a fare".
