Pisacane: "Kofler patrimonio del Cagliari. Kevin Carlos? Non è venuto per non giocare"

Kevin Carlos è uno dei giocatori che sta giocando meno nel Cagliari, ma contro il Monza è entrato bene a gara in corso. In merito alla sua situazione ha parlato Fabio Pisacane, tecnico dei sardi: "Nel suo momento migliore ha avuto un problema familiare importante, stava trovando la forma... Ha bisogno di lavorare, veniva da 2 mesi di poco o nulla, era fuori squadra al Nizza, questo è stato l'intoppo che non gli ha permesso di dare continuità. Contro l'Inter è entrato molto bene, mi è piaciuto il suo spirito, non è venuto qua per non giocare mai, non vediamo l'ora di dargli una chance".

Domani sceglierà sempre tra i 3 centrali utilizzati finora?

"Il ballottaggio è a 4, c'è anche Kofler. Ha potenzialità, l'ho penalizzato... Lui è subentrato contro l'Inter bene, merita una possibilità, non vedo l'ora di dargliela, è un patrimonio del Cagliari, va messo nelle condizioni di poter crescere e lo fa giocando. È un ballottaggio aperto, ho 4 centrali forti, di cui 2 giovani. Mi baso anche sull'avversario".

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