Cagliari, come sta Trepy? Pisacane: "Stiamo pensando di mandarlo con la Primavera"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha fatto il punto sugli infortunati ancora ai box: "Felici e Idrissi sono indisponibili, stiamo valutando di mandare Trepy con l'U20 per fargli fare minutaggio. Non è sicuro, ma ve lo volevo dire".

A che punto è la crescita di Fadera?

"Ha qualità chiare, deve attaccare la profondità, fa più fatica a venire incontro. Se è uno dei primi a entrare significa che mi fa vedere cose buone, arriverà il momento per giocare dal primo minuto, magari già domani o nelle prossime. Se lo merita".

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