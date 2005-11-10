Cagliari, come sta Trepy? Pisacane: "Stiamo pensando di mandarlo con la Primavera"
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 14:45Serie A
autore Alessio Del Lungo
23.10.2026 14:45Serie A
Il tecnico dei sardi parla anche di Fadera: "Il momento per giocare da titolare arriverà anche per lui, magari già domani".
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© foto di Federico De Luca 2026
Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha fatto il punto sugli infortunati ancora ai box: "Felici e Idrissi sono indisponibili, stiamo valutando di mandare Trepy con l'U20 per fargli fare minutaggio. Non è sicuro, ma ve lo volevo dire".
A che punto è la crescita di Fadera?
"Ha qualità chiare, deve attaccare la profondità, fa più fatica a venire incontro. Se è uno dei primi a entrare significa che mi fa vedere cose buone, arriverà il momento per giocare dal primo minuto, magari già domani o nelle prossime. Se lo merita".
Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Fabio Pisacane.
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