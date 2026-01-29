L'ex Juve Calvo al fianco del Principe William: l'Aston Villa gioca in Europa League

Nel corso della sfida fra Aston Villa e Salisburgo le telecamere hanno colto fra gli spalti un tifoso speciale per la squadra di Unai Emery: c'è anche il Principe William a sostenere la sua squadra del cuore. Al suo fianco un volto italiano: Francesco Calvo. L'ex dirigente della Juventus infatti, dopo l'addio al club bianconero, è stato nominato President of Business Operations del club inglese.

Per Sancho e compagni comunque oggi si tratta più che altro di una festa, visto che la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League è già arrivata. Alla fine del primo tempo il risultato è di 0-1 a favore degli ospiti.

Le formazioni ufficiali di Aston Villa-Salisburgo

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Bogarde, Lindelof, Mings, Digne; Hemmings, Onana; Elliott, Buendia, Sancho. Watkins. Allenatore: Unai Emery.

Salisburgo (4-3-3): Schlager; Trummer, Gadou, Schuster, Kratzig; Bidstrup, Kitano, Diabate; Baidoo, Konate, Alajbegovic; Allenatore: Thomas Letsch.