L'avventura di Asllani al Besiktas inizia col piede sbagliato. Da Istanbul: volo cancellato, problemi tecnici

L’avventura di Kristjan Asllani al Besiktas non inizia col piede giusto, ancora prima di cominciare davvero. Secondo i media turchi, infatti, il club di Istanbul ha fatto sapere che il volo che avrebbe dovuto portare già oggi il centrocampista albanese in Turchia è stato cancellato, a causa di un problema tecnico.

L’affare, al momento, non sembra comunque in bilico. Il Besiktas e l’Inter - da cui Asllani era in prestito al Torino nella prima parte di stagione - hanno trovato l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto attorno ai 12-13 milioni di euro. Se si tratterà davvero di un rinvio legato a problemi tecnici, Asllani approderà comunque a Istanbul nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche di rito.

Finora, l’ex Empoli ha giocato 15 presenze in Serie A con la maglia granata, di cui 13 da titolare. Nelle ultime settimane, era finito ai margini del progetto: da qui l’intesa con l’Inter per la risoluzione del prestito, a patto di trovare un’altra destinazione. Quanto al club di Cairo, il sostituto è già pronto: si tratta di Matteo Prati del Cagliari.