Inter su Norton-Cuffy. Juve, no Tottenham per Kolo Muani. De Zerbi a rischio: le top news delle 22

L’Inter cambia obiettivo sulla destra: viste le difficoltà di arrivare a Ivan Perisic (no del PSV Eindhoven) e anche Moussa Diaby (per ora non c’è l’ok del fondo PIF), i nerazzurri virano su Brooke Norton-Cuffy, laterale inglese classe 2004 del Genoa. Trattativa avanzata, anche se sul giocatore c’era la Juventus, che cerca una destinazione per Joao Mario. I bianconeri continuano a lavorare per dare un centravanti a Luciano Spalletti: il Tottenham non ha aperto alla risoluzione del prestito di Randal Kolo Muani, condizione necessaria per trovare l’accordo con il PSG. Sullo sfondo resta l’ipotesi Joshua Zirkzee.

Dopo Franco Carboni, il Parma ha annunciato anche Hans Nicolussi Caviglia. Patrick Cutrone lascerà gli emiliani per andare al Monza: Zito Luvumbo, dal Cagliari, è il sostituto più credibile. Lecce molto attivo in uscita: Kaba va al Nantes e Maleh farà le visite mediche con la Fiorentina. Nzola saluta il Pisa e passa al Sassuolo: il centravanti arriva dalla Fiorentina prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro.

Prima delle gare di Europa League che vedono impegnate Roma e Bologna, i rispettivi uomini mercato hanno fatto il punto. Marco Di Vaio ha ripercorso il mercato rossoblù: “Dovevamo per forza prendere un difensore, poi è nata la possibilità di intavolare una trattativa con Fabbian e abbiamo chiesto Sohm che rispecchia un profilo adatto per noi. Non poteva essere schierato stasera, ma faccio affidamento all'importanza del gruppo, nonostante la stanchezza". Ricky Massara, invece, ha chiuso all’ipotesi Carrasco: "No, questo è un nome che è stato fatto, si era pensato a questa ipotesi ma è definitivamente tramontato. Sulemana? No, non c'è nessuna sfida con il Napoli: le sfide sono sul campo”.

L'eliminazione dalla Champions League potrebbe avere conseguenze sul futuro di Roberto De Zerbi alla guida dell'Olympique Marsiglia. Il tecnico italiano, secondo diversi media francesi, è infatti decisamente a rischio.