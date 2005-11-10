Fantacalcio, 4 scommesse per l'8ª giornata
Luca Di Leonardo
In vista dell'inizio dell'ottava giornata con l'anticipo tra Torino e Monza in programma questa sera alle 20:45.
Quattro scommesse da schierare al fantacalcio: un nome per reparto.
Palmisani (Atalanta-Frosinone): zero insufficienze in stagione, in mancanza di un top in porta può essere utile anche per il modificatore di difesa.
Hainaut (Genoa-Venezia): sorpresa di questo inizio di stagione con 2 gol e 1 assist. Secondo tra i difensori per duelli vinti a partita.
Isaksen (Lazio-Parma): arriva da 2 gol consecutivi con la Lazio prima in classifica contro il Parma che ha subito 13 gol in 7 giornate.
Mendy (Cagliari-Bologna): 1 gol e 1 assist in stagione per il classe 2007 del Cagliari. La difesa di Palladino deve ancora trovare i giusti meccanismi e l'attaccante senegalese può ritrovare il bonus.